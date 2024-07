MONDE ENTIER :: Les faits les plus intéressants de l'histoire de l'Euro et un bonus d'Afropari :: WORLD

Voici donc un fait marquant de chaque Euro :

1960 - L'équipe nationale espagnole avec les stars du Real Madrid et du FC Barcelone refuse de jouer contre l'équipe nationale de l'URSS à la demande des dirigeants politiques qui ont peur de perdre.

1964 - L'équipe du Luxembourg devient la grande sensation du tournoi, atteignant les quarts de finale et ne s'inclinant que lors du match d’appui face au Danemark.

1968 - Les Italiens, futurs champions, n'atteignent la finale que grâce au tirage au sort. La demi-finale s'étant soldée par un nul, l'arbitre a dû tirer à pile ou face (!) et la chance a souri à la Squadra Azzurra.

1972 - L'équipe nationale allemande remporte son premier titre de champion. Par la suite, les Allemands seront sacrés à l’Euro encore deux fois. Ce bilan record de 3 victoires appartient à eux et aussi à la sélection espagnole.

1976 - La première finale, dont le sort a été décidé lors d'une séance de tirs au but. Le but décisif est marqué par le Tchèque Antonín Panenka. Il tire vers le centre du but, d’une pichenette, désorientant le gardien qui plonge par anticipation sur un côté. Depuis lors, un tel tir est appelé "panenka".

1980 - Le championnat d'Europe reçoit une mascotte officielle. Le tournoi se déroule en Italie et la mascotte est le célèbre Pinocchio.

1984 - Le Français Michel Platini marque 9 buts en 5 matches. Personne n'a marqué plus en un seul Euro.

1988 - L'équipe nationale néerlandaise remporte son seul titre international lors de ce tournoi, et le meilleur buteur et joueur du tournoi est un jeune remplaçant Marco van Basten.

1992 - Le Danemark se qualifie pour la phase finale du tournoi à la dernière minute à la place de la Yougoslavie, disqualifiée - et devient champion !

1996 - La phase finale du championnat s'élargit à 16 pays en lice. Auparavant, seules 8 équipes avaient participé à l'Euro.

2000 - En demi-finale contre l'Italie, les Pays-Bas ne marquent qu'un seul penalty sur 6.

2004 - L'équipe nationale grecque a battu le Portugal, pays organisateur, à deux reprises au cours du tournoi, d'abord en match d'ouverture, puis en finale.

2008 - L'Espagnol Fernando Torres marque le but victorieux. Il refera le coup 4 ans plus tard et sera le seul joueur à marquer lors de deux finales des championnats d’Europe différents.

2012 - L'Espagne soulève son deuxième trophée consécutif et devient la seule équipe de l'histoire de l'Euro à défendre son titre.

2016 - Cristiano Ronaldo devient champion d'Europe. Aujourd'hui, le grand Portugais a participé à six championnats européens, ce qui est un record absolu. CR7 a également inscrit le plus grand nombre de buts lors des phases finales de l'Euro.

2020 - Pour la première fois, le tournoi n'a pas un ou deux pays hôtes : les matchs se déroulent dans 11 villes d'Europe.

