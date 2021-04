CAMEROUN :: Françoise Etoa pleure son grand ami Idriss Deby et lui rend hommage :: CAMEROON

La présidente de l'Ong Cercle des Enfants pour la Défense de la Langue Française, et présidente fondatrice de la Maison de la Francophonie à Bata en Guinée Équatoriale, a l'âme meurtrie, depuis la mort du président tchadien, le Maréchal Idriss Deby Itno.

Françoise Etoa qui est réputée dans l'humanitaire, avait de nombreux projets dans ce secteur, avec le chef de l'État tchadien décédé des suites de blessures par balles, depuis le 20 avril 2021. Les deux personnes étaient très proches, et une forte amitié les liait. Pendant ses séjours au Cameroun, alors que le chef de l'État tchadien prenait ses quartiers à l'hôtel Hilton de Yaoundé, hôtel de résidence de Françoise Etoa lors de ses séjours d'affaires au Cameroun, le Maréchal Idriss Deby n'hésitait pas à appeler affectueusement la Camerounaise "Françoise, Françoise, tu fais quoi là ? Pourquoi tu ne me cherches pas? Viens alors me dire. Tu es où depuis", et ce, à la grande stupéfaction des services de sécurité, et de la garde rapprochée. A plusieurs reprises, le Maréchal Idriss Deby a pris Madame Françoise Etoa à la main, pendant ses séjours au Cameroun, alors qu'il traversait le rez-de-chaussée du Hilton, avant de s'engouffrer dans l'ascenseur, prendre ses appartements plus haut dans le magnifique hôtel 5 étoiles.

Aujourd'hui, Madame Françoise Etoa est nostalgique. Elle pleure " son " Président, elle pleure le Maréchal; elle pleure le Chef de l'État tchadien, mais elle pleure surtout un ami, un frère.

Voici l'émouvant message que Madame Françoise Etoa a fait parvenir à la rédaction de Camer.be. C'est une ode à son ami, à son grand frère le Président, Maréchal Idriss Deby Itno.

" Adieu Monsieur le Président, et surtout cher frère et grand ami;

Avec toi, meurent nos projets humanitaires que nous partagions, sans qu'ils aient eu la chance de se concrétiser ;

Je te pleure mon grand frère et ami. Je suis orpheline de toi, et tu me manqueras à jamais ;

Aujourd'hui, le ciel de N'djamena s'est assombri, contaminant le ciel de Paris, affectant le ciel du Hilton de Yaoundé, et ces autres lieux où nous avions coutume de nous voir; "Françoise, Françoise", cette façon particulière, fraternelle, amicale et joviale dont tu avais l'habitude de m'appeler, me manquera à jamais ;

Le Grand Bâtisseur de ta nation, le Grand artisan de la paix que tu étais dans la sous-région, a brutalement, tiré sa révérence ;

Grande est ma douleur, immense est mon chagrin. Abyssal, est le vide que tu laisses dans mon cœur. Oh, vois-tu cher ami, vois-tu les larmes de nos projets humanitaires qui pleurent étouffés de n'avoir vu le jour ?

Repose en paix, Cher Maréchal, cher Président, et que les portes de la félicité éternelle te soient ouvertes, cher frère et cher ami.

Madame Françoise Etoa ta petite sœur Camerounaise et ton amie.