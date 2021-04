CAMEROUN :: Répudiée après deux mois de mariage pour démence à GAROUA :: CAMEROON

Agée de 20 ans Maïramou Sali est élève en classe de 3ème au collège islamique franco arabe.

C’est une histoire qui avait tout d’une conte fée à ses débuts. En 2014, Maïramou Sali alors âgée de 20 ans et élève en classe de 3e au collège islamique franco arabe de Garoua, fait la connaissance de Mahamat Moustapha, son professeur de géographie. Entre les deux, naitra une relation qui se concrétisera 7 ans plus tard par un mariage. Le 30 janvier 2021, les deux amoureux scellent à jamais leur destin devant parents, amis et connaissance à la commune du 1er arrondissement de la ville de Garoua. Mais Maïrama Sali était loin de se douter que ce rêve naissant allait très vite virer au cauchemar.

La jeune femme va alors découvrir un autre visage de son époux Mahamat. D’après la jeune dame, son époux qui rentre chaque soir à des heures tardives, est également un adepte de Bacchus avec pour chapelle les débits de boisson. Par ailleurs chaque retour à la maison s’accompagne d’un chapelet d’injures, une violence psychologique et une maltraitance que Maïramou va endurer sans rechigner, elle qui fait très souvent des crises de nerfs.

Le 10 mars 2021, de retour d’un court séjour chez ses parents, une énième dispute éclate entre son époux et elle. Ce dernier va alors abandonner le domicile conjugal en emportant certains de ses effets. «Quelques jours après son départ il est revenu prendre l’une de ses valises contenant ses boubous et gandouras. Ce matin, il est encore revenu dans l’intention de prendre le téléviseur et l’amplificateur, je me suis opposée et il est reparti. Il ne me donne plus l’argent de ration et ne s’occupe plus de moi. Il ne répond plus à mes appels téléphoniques», peut-on lire dans le procès-verbal de constat dressé par l’huissier de justice. Et comme si ce coup dur ne suffisait pas, le 22 mars dernier, Maïramou Sali reçoit une sommation de libérer le domicile qu’elle occupe avec son époux au quartier Djamboutou et qui appartient pourtant à son beau-père, le nommé Alhadji Oumar Birma, demeurant à Goulfey. Le 24 mars, c’est manu militari qu’elle sera expulsée par les amis de son époux. Ces affaires sous les bras, c’est à la belle étoile qu’elle passera la nuit.

Souffrant de crise de nerfs, Maïrama Sali est aujourd’hui accusée de démence par son époux et sa belle-famille. Une accusation que la jeune fille réfute bien évidement. «Je ne suis pas folle. Je souffre simplement de crises de nerfs qui ont commencé quand j’étais en classe de première. Comment ai-je fait pour décrocher mon Bac ou m’inscrire aujourd’hui à l’université ? C’est lui qui a inventé cela, il savait que j’avais des crises de nerfs et que j’étais suivi par le psychiatre Lakreo à l’hôpital régional de Garoua. Il détient actuellement mon carnet et il a également confisqué mes diplômes», déclare Maïramou. Joint au téléphone Me Moustapha Mahamat, l’époux de Mairama Sali, nous donnera rendez à son cabinet le lundi 12 avril afin de s’exprimer sur cette affaire. Mais le jour j, c’est au téléphone qu’il nous fera savoir qu’il ne souhaite «pas m’exprimer pour l’instant.»

Les plaies de Maïramou Sali sont invisibles. Sur son corps, point de trace de coup, ni de cicatrices. Pourtant, son âme est meurtrie par la violence psychologique qu’elle a subie dans son foyer. Si elle a eu le courage de parler, beaucoup de femmes victimes de violence psychologiques dans leur foyer n’osent malheureusement pas briser le silence et témoigner. Et en attendant que l’affaire ne soit tranchée par les autorités compétentes saisie par sa famille, c’est vers Dieu que Maïramou Sali s’est tournée en cette période du mois de ramadan, pour un peu de réconfort et pourquoi pas tourner la page de ce calvaire.