CAMEROUN :: Construction d’une usine de mortiers secs, une innovation de Cimencam à Douala. :: CAMEROON

La pose de la première pierre de l’usine de construction de mortiers secs a eu lieu sur le site des Cimenteries du Cameroun (CIMENCAM) à Bonaberi-Douala le 16 Avril 2021. Elle sera opérationnelle dans un délai prévisionnel de 7 mois.

Avec une capacité de production est estimée à 50 Kt par an, c’est une révolution industrielle qui s’opère sur la place portuaire de la ville de Douala. Elle viendra apporter une plus-value dans le processus de construction au Cameroun et dans la sous-région. L’innovation vient de Cimencam, avec la construction de cette usine de production de mortiers secs. Des produits prêts à la construction des fondations, des dalles, l’élévation et crépissage des murs, au carrelage, d’enduits intérieurs ou extérieurs, de chape, de joints…

Il s’agit pour Cimencam de répondre aux attentes de sa clientèle en lui fournissant des solutions de constructions innovantes. Pour apporter plus de fiabilité dans tous les types de construction : domestiques, industrielles, édifices Etc.

Le mortier sec est un mélange de sable, ciment et adjuvants dans des proportions bien définies. Avec pour rôle de solidariser les éléments entre eux, d’assurer la stabilité de l’ouvrage, de combler les interstices entre les blocs de construction.



En raison de la diversification de ses adjuvants et pour répondre à toutes les demandes clients pour un marché estimé à 400 000 T, trois familles de mortiers secs seront produites. Les mortiers colle communément appelé « ciment colle », les mortiers de maçonnerie et de revêtement, les mortiers techniques. Pour y parvenir un investissement estimé à 1,2 milliard est mobilisé.

On le voit bien, une mutation industrielle est en marche dans les Cimenteries du Cameroun.