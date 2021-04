CAMEROUN :: Une nouvelle marque au poignet de Muriel Blanche :: CAMEROON

La célèbre influenceuse vient de parapher un nouveau contrat de partenariat avec la première marque de montres de luxe 100% africaine Ndoppy design

De plus en plus la mentalité africaine est favorable à un retour aux sources. longtemps abandonnée, La culture africaine renaît peu à peu de ses fonds baptismaux pour revenir au premier plan

C'est de cette mentalité que se sont inspirés les promoteurs de la marque de montres de luxe 100% africaine Ndoppy design. En mettant sur le marché cette ligne de montre 100 % africaine tiré du nom du tissus traditionnel originaire de la région de l'ouest Cameroun, Ndoppy design propose une nouvelle ligne de montres de luxe avec des motifs tirés de ce célèbre pagne. Une chose que la talentueuse artiste, influenceuse Muriel Blanche a du apprécier en associant son image à celle de cette marque. Par ce partenariat ,Elle épouse par la même occasion cette idée de promotion de la culture Africaine. C’est de la que nait le mariage scellé en ce jour du mois d'avril entre Ndoppy design et Muriel Blanche.

Muriel Blanche l'ambassadrice parfaite

S'il y a une personnalité publique qui représente le mieux esprit de la marque Ndoppy Design, c'est bel et bien Muriel Blanche. Celle qui a été révélée au grand public par la web série Pakgne et qui quelques années plus tard s'est transformée en une entrepreneuses sans limite est aujourd'hui une véritable source d'inspiration pour la jeunesse camerounaise . Décidément accompagner est son point fort. Ndoppy Design vient juste s'aligner auprès de plusieurs autres marques qui ont choisi Muriel blanche comme leur ambassadrice . Son image va donc rehausser celle de cette marque qui souhaite s'imposer sur un marché Camerounais assez complexe.

La montre Ndoppy

Alliant la culture et l'art Africain aux nouvelles technologies, la montre Ndoppy met très bien en valeur le Ndop. Ce pagne qui est utilisé le plus souvent chez les bamilikés à l’Ouest Cameroun et qui fait partie de leur identité. La montre Ndoppy est faite en acier inoxydable avec un bracelet qui résiste à tout. Cette montre ajoute tellement de classe et de charisme à la personne qui la porte. Ce n’est pas pour rien que Muriel blanche a jeté son dévolu sur elle car à un moment il faut faire tripler la classe et le charisme pour le plaisir de tous.

Ses caractéristiques

L’achat d’un montre Ndoppy donne droit à 2 ans de garanties. Du jamais vu. Ses caractéristiques sont les suivantes :son Poids: 48g; Japan seiko time module movement,stainless steel mesh straap ,water-resistance: 3 ATM Water- resistant

L’accès aux montres ndoppy est très simple. Il faut prendre contact sur le site Ndoppy.com ou sur instagram à travers le compte Ndoppy-design