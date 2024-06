Afrique du Sud : quelle coalition pour diriger avec l'ANC ? :: SOUTH AFRICA

Le Congrès national africain, qui a libéré le pays de l'apartheid en 1994, a perdu la majorité qu'il détenait depuis 30 ans.

Il reste cependant le plus grand parti. Aucun parti ne détenant la majorité, les dirigeants des partis sud-africains entament des pourparlers de coalition pour former un gouvernement. L'Afrique du Sud n'a jamais eu à le faire en raison de la longue domination de l'ANC.

Il y a quatre grands partis politiques et au moins huit avec des parts de voix significatives après les élections de la semaine dernière. La situation sera donc compliquée.

Voici un guide des principales figures et de ce qui pourrait se passer à l'avenir, alors que l'Afrique du Sud s'engage dans un territoire inexploré.

Cyril Ramaphosa

Ancien protégé de Nelson Mandela, M. Ramaphosa, 71 ans, a supervisé le pire résultat électoral de l'histoire de l'ANC. Il est sous pression au sein de son propre parti ainsi qu'auprès des électeurs. Le défi de M. Ramaphosa est de guider son parti vers une coalition qu'il considère comme la meilleure parmi les différentes factions de l'ANC.

Le choix le plus évident est celui de l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition. À eux deux, ils disposeraient de suffisamment de sièges au Parlement pour gouverner. Mais la DA critique férocement les politiques de l'ANC depuis des années et le mariage ne sera pas facile, même si les deux partis se sont déclarés ouverts à la discussion.

Une autre option pour l'ANC est de s'associer à l'un ou aux deux autres principaux partis d'opposition, le parti uMkhonto weSizwe, ou parti MK, et les Combattants pour la liberté économique. Cela pourrait nuire à l'image de l'Afrique du Sud auprès des investisseurs étrangers, étant donné que MK et les EFF se sont tous deux engagés à nationaliser les importantes mines d'or et de platine de l'Afrique du Sud, ainsi que la Banque centrale.

La présidence de M. Ramaphosa est en jeu, étant donné qu'un accord de coalition doit également se traduire par sa réélection pour un second mandat. Les Sud-Africains votent pour des partis lors d'élections qui déterminent le nombre de sièges qu'ils obtiennent au Parlement. Les députés élisent ensuite le président, et l'ANC ne dispose pas à lui seul d'un nombre suffisant de législateurs pour réélire M. Ramaphosa.

John Steenhuisen

M. Steenhuisen, âgé de 48 ans, est le principal dirigeant de l'opposition en tant que chef du parti centriste DA et le seul dirigeant blanc parmi les quatre principaux partis. Il a déclaré que son parti entamait également des pourparlers avec différents partis, à l'exception de MK et de l'EFF. La DA a fixé une limite et a déclaré qu'elle ne travaillerait jamais avec ces deux partis en raison de divergences idéologiques.

Les analystes considèrent généralement que l'association de la DA de M. Steenhuisen et de l'ANC de M. Ramaphosa constitue l'option de coalition la plus stable. Certains ont suggéré que d'autres petits partis pourraient être intégrés pour créer une coalition plus large et diluer le mélange ANC-DA.

Jacob Zuma

M. Zuma était le chef de l'ANC et le président de l'Afrique du Sud jusqu'à ce qu'il soit remplacé par M. Ramaphosa à ces deux postes. Ils sont devenus de féroces rivaux. M. Zuma, âgé de 82 ans, était le joker de cette élection, puisqu'il n'a annoncé son retour en politique qu'en décembre. Son nouveau parti, le MK Party, a eu un impact considérable en remportant 14% des voix et en prenant une partie du soutien de l'ANC, devenant ainsi le troisième parti le plus important pour sa première élection.

Le parti de M. Zuma a exigé le départ de M. Ramaphosa comme condition à une coalition, ce qui témoigne de l'animosité personnelle qui règne entre les deux hommes. L'ANC a rejeté cette condition. Bien qu'il semble que les deux partis n'aient pas grand-chose à se mettre sous la dent pour s'unir, MK dispose désormais d'une part importante des voix et de sièges au Parlement.

M. Zuma, qui a purgé une peine de prison pour outrage à magistrat, devrait être jugé l'année prochaine pour corruption. Son casier judiciaire lui interdit de se présenter aux élections législatives.

Julius Malema

Le parti EFF de M. Malema a perdu du soutien lors des élections et n'est plus que le quatrième plus grand parti derrière MK. Malema est le plus jeune des principaux dirigeants à l'âge de 43 ans et a également des liens anciens avec l'ANC en tant qu'ancien leader de la jeunesse avant d'être expulsé pour mauvaise conduite.

Réputé pour être un incendiaire, son parti suit une idéologie marxiste, mais il existe un certain nombre de points communs entre lui et l'ANC, et l'EFF était considéré comme un partenaire de coalition logique pour l'ANC avant que MK ne le supplante et ne réduise son importance. En raison de leurs différences, l'inclusion de l'EFF et de MK dans une coalition pourrait entraîner le retrait de la DA.