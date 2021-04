CAMEROUN :: Est: Six morts sur l'axe Bertoua-Batouri :: CAMEROON

Le drame survenu lundi dernier, non loin de la localité d'Akokan a été causé par la collision entre une voiture de tourisme et un véhicule tout terrain.

Du sang humain a coulé sur la chaussée lundi dernier. C'est près du village Akokan, à environ 40 km de Batouri, peu après la localité de Gadji, que le drame s'est produit. Un accident de la circulation sur l'axe Bertoua-Batouri, survenu aux environs de 10h et qui a fait six morts sur le champ. Tous les corps sans vie ont été acheminés à Batouri par la brigade territoriale de cette ville, chef-lieu de la Kadey.

Une petite voiture de tourisme, habituée à faire la ligne, est entrée en collision avec un véhicule de type 4x4, appartenant à une organisation humanitaire. Selon Nchare Mama, un témoin, la petite voiture est entrée dans une marre d'eau stagnante après la pluie qui s'est abattue en cette matinée. Roulant en excès de vitesse, le chauffeur, Hassan, a perdu le contrôle de son véhicule.

Complètement déséquilibré, le conducteur entre alors en collision avec la voiture en provenance de Bertoua. Bilan du choc, six morts, tous passagers de cette voiture de transport en commun. On compte aussi un blessé dont le pronostic vital est engagé, qui a été évacué à l'hôpital régionale de Bertoua pour recevoir des soins appropriés. Sur les six dépouilles, un corps n'avait pas encore été identifié au moment où nous mettions sous presse.