CAMEROUN :: POINT DE PRESSE : L'OPPOSITION RÉUNIE AUTOUR DU CODE ÉLECTORAL :: CAMEROON

Aujourd'hui à 14h à Yaoundé, il y aura un événement politique de grande envergure. Il s'agit de l'avenir politique du Cameroun, la prudence dans l'analyse dudit évènement et les commentaires tendancieux sont à proscrire.

Il s'agira d'encourager l'idée de rassemblement et non d'en faire une quelconque récupération pour le MRC. Cet événement est le résultat de beaucoup de concertation et consensus, sachons la préserver. Nous devons tout faire pour ne pas détruire cette dynamique qui se met en place progressivement. L'événement en question c'est un point de presse qui se tiendra ce jour au siège de L'UDC entre différents partis politiques dans le but d'un front commun pour un système électoral consensuel.

COMME NOUS VOUS L'ANNONCIONS CE MATIN, DES LEADERS DE L’OPPOSITION SE SONT CONCERTES HIER À YAOUNDÉ POUR LA CRÉATION D’UNE PLATEFORME

Maurice KAMTO, Joshua Osih, Cabral alibi, Tomaino Ndam NYOYA, Hilaire Nzipang, Pierre Kwemo et autres ont posé les bases des discussions pour contraindre le gouvernement à réformer le code électoral. Une plateforme de discussion s’est mise en place.

Une conférence de presse est annoncée pour expliquer les contours des discussions cet après-midi.