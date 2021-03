CAMEROUN :: Pourquoi les Biyaïstes soutiennent Joshua Osih dans sa confrontation avec Nintcheu :: CAMEROON

Ma réponse est simple : En politique on ne soutient ses adversaires politiques que dans le cadre d'une alliance. Sauf à vouloir scier la branche sur laquelle on est assis.

Il est clair que l'attitude des Biyaïstes est une marque de reconnaissance suite au soutien tactique que leur parti a reçu de Osih apres la présidentielle d'octobre 2018. Le jeu de Osih était suffisamment subtil pour échapper au regard peu avisé du commun des mortels.

Osih est un fin tacticien qui sait manger le gombo sans se faire voir. C'est pour cela qu'il est soutenu par l'aile « gombiste » du RDPC incarné par des gens comme Mathias Éric Owona Nguini et autres.

Sérieusement... Vous imaginez ces extrémistes du RDPC entrain de soutenir un opposant qui s'oppose sincèrement au régime-RDPC ? Dès que ces extrémistes commencent à soutenir un opposant, il faut voir ce qu'il y a derrière.

En réalité ce qui se joue entre Nitcheu et Osih est très important pour le RDPC qui a peur d'avoir contre lui deux partis d'opposition forts. À savoir le MRC et SDF. Ils n'arrivent déjà pas à contenir le MRC. Pourront-ils à fortiori contenir un MRC fort et un SDF fort ? La réponse c'est non. Ils ne pourront pas et ils le savent. Ils feront de leur mieux pour avoir un SDF qu'ils peuvent contrôler comme ils le font avec l'UPC depuis des dizaines d'années.

C'est Pourquoi après l'annonce du retrait de Ni John Frudi, leader emblématique du SDF, le régime aimerait voir à la tête de ce parti un homme qu'il peut contrôler et qu'il tient. C'est de bonne guerre. Et vu sous cet angle, Nitcheu à la tête du SDF sera un véritable cauchemar pour ce régime. Parce-que Nitcheu est réputé être un dur à cuir. Il a une âme de guerrier et apparaît comme un homme difficile à manipuler aux yeux du régime qui aime s'acheter des opposants. Ceci explique en partie pourquoi dans le conflit qui l'oppose à son camarade, certains partisans de ce régime ont pris fait et cause pour Osih plus "gérable et malléable" à leurs yeux que Nitcheu. C'est de cela qu'il s'agit.

Ce n’est pas forcément parce qu'ils aiment Osih. C'est surtout parce qu'ils redoutent la fougue de Nitcheu à la tête du SDF. Je n'invente rien si je dis que Nitcheu mieux que Osih est du côté de la Justice. On a entendu sa voix désapprobatrice et son indignation dans le scandale de la CAN comme dans les arrestations arbitraires d'opposants politiques. Ici précisément, la voix de Osih qui se dit Républicain était éteinte. Un républicain qui regarde impassible la violation des droits de l'homme dans son pays et sous ses yeux ! Allez-y comprendre quelque chose. J'aimerai dire que dénoncer les violations des droits de l'homme ou les injustices contre les militants du MRC ce n'est pas forcément soutenir le MRC. C'est défendre la loi. C'est donc être Républicain. Et c'est pourquoi s'il y a un Républicain entre Nitcheu et Osih, c'est bien Nitcheu.

Si les arguties que les Bitaïstes convoquent pour essayer de disqualifier Nitcheu reposent sur la seule chose qu'ils savent faire, à savoir le tribalisme, c'est bien parce qu'ils n'ont aucun argument valable pouvant soutenir leur choix dans cette affaire interne au SDF. Leurs arguties ne sont pas des arguments.

Je pense d'ailleurs qu'ils feraient mieux de s'occuper du RDPC, ce creuset par excellence de la dictature qui pourrit ce pays. Un parti effrayé par son propre congrès qui ne se tient plus depuis mathusalem n'a pas à foutre son nez dans les affaires du sdf. S'ils sont oisifs et ne savent pas à quoi s'occuper, je propose qu'ils organisent une grande manifestation pacifique pour demander à leurs camarades voleurs de rembourser les milliards qu'ils ont pillé dans les caisses de l'État depuis 39 ans. Ce problème de pillage est plus préoccupant que celui entre Osih et Nitcheu.

Ma position personnelle sur cette affaire entre Osih et Nitcheu .

Osih et Nitcheu sont de grandes personnes. Ils n'ont pas besoin de s'offrir en spectacle aux yeux du monde. Il est souhaitable qu'ils se parlent en interne pour aplanir leurs divergences loin des regards. Cela est d'autant faisable qu'il n'existe pas de problème insurmontable. Les démocrates n’ont pas besoin de voir un SDF divisé et affaibli par ces querelles. On aimerait voir un SDF fort et soudé qui défend à nouveau la démocratie et les libertés confisquées. Pas ce SDF souvent solidaire du régime qui opprime le peuple Camerounais depuis 39 ans. Le chairman a annoncé sa retraite certes ! Mais il à besoin de réussir ce départ en retraite en mettant le parti qui jadis faisait rêver sur de bon rail. Sinon ce parti va être complètement avalé par le régime corrompu de Yaoundé qui lui fait les yeux doux presque ouvertement et sans pudeur aucune. Ce qui prouve que ce régime est vulnérable et n'est pas aussi serein qu'il le fait croire.