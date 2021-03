CAMEROUN :: Messanga Nyamdig : " ils n'ont qu'une seule intention, c'est de m'assassiner " :: CAMEROON

Le Prof. Pascal Messanga Nyamdig réagit enfin à son affectation hier à Garoua dans le Nord Cameroun, par le ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Fame Ndongo.

En effet, hier, par une décision prise hier, Jacques Fame Ndongo le ministre de l'Enseignement supérieur, le Prof. Pascal Messanga Nyamdig, est mise à la disposition de l'annexe de la Faculté des Sciences juridiques et politiques de l'université de Ngaounderé ; annexe qui se trouve à Garoua, un plus de 1000 kilomètres de Yaoundé la capitale politique du Cameroun. Déjà vendredi dernier, Pascal Messanga Nyamdig a été relevé de ses fonctions de chef de département de l'Intégration et de la Coopération à l'Institut des relations internationales du Cameroun ( Iric), par le ministre de l'Enseignement supérieur.

Réagissant enfin à son affectation à Garoua, Pascal Messanga Nyamdig donne l'alerte sur un plan visant à l'assassiner. C'est dans un post publié sur les réseaux sociaux, et dont voici l'intégralité.