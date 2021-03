CAMEROUN :: 19 mars 1981 - 19 mars 2021... 40 ans que René Jam Afane parolier de l'Hymne national est décédé :: CAMEROON

René-Joseph Jam Afane homme de culture et politique, parolier de l’hymne national du Cameroun est décédé le 19 Mars 1981. Il avait nourrit toute sa vie durant son intelligence,son habileté et sa passion contre l’injustice flagrante de la situation coloniale et cet amour sans réserve pour le berceau des ancêtres. Il va d’ailleurs insuffler cette quête de la liberté et son rêve d’un Cameroun libre et indépendant à tous ses frères des quatre coins du pays

René Jam Afane (né vers 1910 - 19 mars 1981) était un enseignant camerounais. Il était connu pour avoir composé le texte de l'hymne national du Cameroun en 1928, à l'École Normale de Foulassi avec Samuel Minkyo Bamba, de la même promotion, qui avait composé la musique

De condition modeste, René Jam Afane a étudié à Foulassi de 1922 à 1924, puis de 1925 à 1928, avant d'y enseigner en 1929. Il passe de l'enseignement privé à l'enseignement public en 1933, d'abord à l'école régionale de Dschang, puis en 1937 à Sangmélima, avant d'être affecté à Ambam, puis Ebolawa en 1943.

Carrière

Il est candidat en 1952 aux élections de l'assemblée territoriale du Cameroun, circonscription du Dja et Lobo.IL n'est pas élu car, le pouvoir colonial ne voulait pas de lui à cause de ses idées révolutionnaires et son engagement pour un Cameroun meilleur

Il bénéfice en 1953 d'un stage de quatre mois à l'école normale d'instituteurs de Saint-Cloud, à Rouen où il refuse de rester en France car, pour lui, il était question de retourner au Cameroun pour faire bénéficier au peuple camerounais, le fruit des ses connaissances

Œuvre

L'histoire retient René Jam Afane et Samuel Minkyo Bamba comme principaux auteurs. Le premier a composé les paroles et le deuxième la musique. Les concepteurs de cet hymne voulaient en faire dès 1927 un chant de ralliement. Ils ont réussit dans cette entreprise. Leur chant a été retenu comme hymne en 1957, au moment de la proclamation de l'autonomie interne.

Réné Jam Afane décède 19 mars 1981 et est inhumé dans l'anonymat total dans son village natal Nkongmekak (Meyomessala).

Que ses oeuvres et sa mémoire puissent nous inspirer.

