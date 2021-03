AFRIQUE :: Déclaration du MPDR sur la crise diplomatique Russo-Américaine :: AFRICA

La profonde déception des adeptes de la paix, de la sécurité internationale et de la coexistence pacifique entre les nations, face aux dérapages de JOE BIDEN

Rarement depuis la crise des missiles de CUBA en 1962, le monde n’avait été autant proche d’une confrontation entre les grandes puissances, notamment la Russie et la Chine d’une part, et les Etats – Unis d’autre part.

Le rappel de l’ambassadeur de la Russie aux Etats – Unis, en réaction aux déclarations peu protocolaires voire dangereuses, inélégantes et complètement hors de toute pratique diplomatique, faites par le nouveau président américain, constitue un événement d’une gravité extrême pour la paix dans le monde.

La déclaration, qui constitue une terrible dérive dans tous les sens du terme, vient après plusieurs autres considérées directement comme provocatrices et guerrières à l’endroit de la Chine et de la Russie. Le nouveau président semble faire encore pire que son prédécesseur, en dépit de quelques gestes à l’instar du retour dans l’accord de paris sur le climat, le retour à l’OMS entre autres.

Les attaques excessives et obsessionnelles contre les deux autres super-puissances, ont déjà entraîné moult conséquences, se traduisant par l’expansion de la haine dans l’opinion et des polarisations criminelles. Plusieurs personnes d’origine chinoise viennent ainsi d’être massacrées aux Etats – Unis, pendant que tout est mis en œuvre pour discriminer les technologies chinoises et russes, simplement parce qu’elles émergent en puissance et contraignent au repli, les entreprises américaines qui jusque-là, dominaient le marché mondial sans partage. Huwei, Kaspersky, Télégram, et autres sont indexés comme des produits espions.

Chaque jour apporte son lot de discours de la haine, d’exclusion et de guerre. Cette guerre de la haine, n’épargne pas les vaccins mis au point par les deux pays, et jugés sans doute plus efficaces que ceux produits aux Etats – Unis et en Grande Bretagne.

Le MPDR pense que l’Occident perd la tête, tourmentée par le constat de son impuissance face aux deux autres grandes puissances. De Paris, à Stockholm en passant par Berlin et Londres, on entend des propos guerriers et jaloux contre la Russie et la Chine. Comment peut-on s’affirmer grande puissance technologique, et annoncer chaque jour que les espions Russes et Chinois ont fait ceci et cela, ont gâté les élections ? Il y a là un vrai dilemme.

Donald Trump était perçu à travers le monde, comme un véritable fauteur de guerres, un artisan des troubles et un ennemi du multilatéralisme. En moins de cinq ans, il avait réussi à remettre en cause, tous les acquis normatifs grâce auxquels, le monde a connu une relative paix depuis 1945, en dépit de la compétition entre les grandes puissances.

Dans ce contexte, l’arrivée du démocrate Joe BIDEN à la tête des Etats-Unis, a généré des satisfactions, des applaudissements, un apaisement. En traitant ouvertement le président Russe de « TUEUR », et en parlant de lui comme d’un gamin à qui on donne une correction, le président des Etats – Unis n’a pas seulement manqué d’intelligence et de sagesse, il commence à faire douter de ses capacités d’Homme d’Etat, d’Homme de la situation, d’Homme de paix et de diplomate, ce que certains critiques avaient déjà signalé durant la campagne électorale.

Le MPDR estime que la démarche de la Russie est juste, légitime et compréhensible, dans la logique du principe des rétorsions qui ordonnancent et cadencent les rapports diplomatiques. La France avait adopté la même démarche de rétorsion, lorsque le président Turc avait tenu des propos déplacés à l’endroit du président Macron, et nous avions également approuvé.

Le MPDR estime que les Etats – Unis devraient, dans leur approche du monde et des nations, tenir dorénavant compte de ce que leur hégémonie est terminée dans de nombreux secteurs, que leur suprématie relève du passé, et par conséquent qu’ils ne sauraient continuer à se comporter comme le gendarme absolu, ni s’adresser à des leaders d’autres puissances sur un ton d’ostentation et de condescendance.

Le MPDR se félicite grandement de la position de la Russie, laquelle en dépit de la gravité de la situation crée par les Etats – Unis, réaffirment la nécessité de relations apaisées, améliorées et de bonne entente.

Le MPDR tout en reconnaissant le libre droit des nations à promouvoir leurs justes et légitimes intérêts nationaux, selon leurs propres stratégies, doctrines et tactiques, en appelle à toutes les parties, pour plus retenue, de recul, de sagesse, d’humilité et de patience, afin que dans tous les cas le dialogue prime, et que la guerre soit évitée.