CAMEROUN :: Parlement : Croulants, Cavaye et Niat vivent leurs dernières heures au perchoir :: CAMEROON

Cavaye Yeguie Djibril le président de l'Assemblée nationale, et Marcel Niat Njifendi le président du sénat, vivent leurs dernières heures à la tête du parlement camerounais.

La réunion que tient Jean Nkuté le secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ( Rdpc) ce jeudi 18 mars 2021 en matinée, va définitivement ( enfin) sceller le sort, et envoyer en retraite, les deux présidents du parlement camerounais. En effet, le secrétaire général du Rdpc réunit ce jour à 10 heures au palais des congés de Yaoundé, les députés du parti au pouvoir, en vue de la désignation du nouveau président de l'Assemblée nationale qui, devra être élu dans l'après-midi. Président de cette Chambre depuis le retour du multipartisme au Cameroun en 1992, Cavaye Yeguie Djibril, âgé de 81 ans, et pas sur ses assises physiques depuis quelques années, devra vider le plancher. Le député de Tokomberé dans le Mayo Sava ( région de l'Extrême- Nord Cameroun), vit ses dernières heures à la tête de l'Assemblée nationale. Sans doute sera-t-il remplacé par un député plus jeune, et originaire de la même région que lui.

Toujours au palais des congrès de Yaoundé, à 11 heures cette fois-ci, Jean Nkuete réunira les sénateurs Rdpc, pour les informer de ce que Monsieur Niat Njifendi le président de la Chambre haute du parlement, 87 ans, est remplacé. C'est une réunion consigne de vote en fait Aussi les deux conclaves de ce jour au palais des congrès de la capitale politique du Cameroun, n'ont-ils pour but que de dévoiler les nouveaux présidents des deux Chambres du parlement camerounais, déjà choisis ( sans doute ) par Paul Biya le président national du Rdpc, et chef de l'État.

Croulant, Marcel Niat Njifendi ne parvient plus à marcher normalement depuis plusieurs années. Il est régulièrement en évacuation sanitaire en France, et ne marche qu'en traînant délicatement les pieds comme un petit enfant d'un an s'initiant à la marche. Le cas du très pouvoiriste Cavaye Yeguie Djibril n'est pas plus reluisant.

Plus âgé que tous pourtant, Paul Biya est encore bien solide. Le chef de l'État est toujours bon pied bon œil. En 2011, lors du comice agro-pastoral d'Ebolowa, Paul Biya avait parcouru les stands durant quatre heures d'affilée, au moment où certains de ses ministres, plus jeunes pourtant, n'avaient pu tenir plus de deux heures, et avaient pris du repos.

Clap de fin pour Cavaye Yeguie Djibril et Marcel Niat Njifendi.