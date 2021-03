GUINÉE ÉQUATORIALE :: Paul Biya envoie Beti Assomo et Atanga Nji en Guinée :: EQUATORIAL GUINEA

Paul Biya a dépêché une mission d'assistance humanitaire en Guinée Equatoriale suite à la catastrophe ayant frappé ce pays le dimanche 7 mars 2021.

La délégation est conduite par le ministre de la défense Joseph Beti Assomo et son homologue de l'administration territoriale Paul Atanga Nji.

C'est au total, une soixantaine de professionnels du génie et de la santé militaire, de sapeur-pompiers que le Président de la république envoie sur le terrain après le drame survenu en Guinée voici plusieurs jours et qui s'est soldée par de nombreuses pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels.

Une importante cargaison de médicaments et de denrées alimentaires est également allouée à la Guinée par le Cameroun.

C’est le secrétaire Général à la présidence de la république Ferdinand Ngoh Ngoh qui a révélé l’information dans un communiqué officiel publié le lundi 15 mars 2021.