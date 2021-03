CAMEROUN :: La lettre du Président, Médiateur Universel à Monsieur Le Ministre des Transports :: CAMEROON

Objet : Demande d’ouverture d’une enquête pour identifier pour identifier et relever, tous les éléments civils et sécuritaires (gendarmerie et police) qui ont travaillé sur l’axe Bafang – Yaoundé le samedi 13 Mars 2021

GRAVES ACTES DE CORRUPTION, VIOLATIONS FLAGRANTES DES CONSIGNES MISE EN DANGER DE LA VIE DES PASSAGERS

Monsieur le Ministre,

La Commission indépendante contre la corruption e la discrimination vous renouvèle ses compliments, et se félicite des différentes mesures que vous avez récemment édictées, pour sécuriser le transport des passagers, les activités sur les axes routiers et la circulation des marchandises.

La Commission vous informe, hélas, que de source incontestable, car documentée, un bus de la compagnie CHARTER VOYAGE, parti de Bafang le samedi 13 mars 2021 à 15hs, avec une surcharge de 14 passagers, a franchi tous les postes de contrôle jusqu’à Yaoundé, réussissant à corrompre toutes les équipes. Stoppé néanmoins après Bafia à 19hs 56mn, sur une dénonciation citoyenne, il est reparti toujours libre grâce à l’intervention d’un Commissaire de police véreux. Pas de doute, les armes et les explosifs passent de la même manière.

Il s’agit d’une démonstration d’anarchie, de mépris de l’autorité de l’Etat, de mépris de la vie et de course effrénée pour le gain, qui aboutissent à porter atteinte de la façon la plus irréparable, à la morale publique, à la crédibilité de l’Etat et à l’honneur de nos gouvernants.

Aussi, la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination, vous exhorte, en association avec le DGSN et le SED, à ouvrir une enquête à l’issue de laquelle, tous les agents civiles et sécuritaires en service sur cet axe ce jour du 13 Mars 2021, dans cet espace-temps, devront être purement et simplement relevés pour l’exemple./.

Hautes considérations

SHANDA TONME

Copie : DGSN ; SED