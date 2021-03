CAMEROUN :: Afrik-inform Awards Acte2 : Quels sont les critères de sélection des Nominés ? :: CAMEROON

Soucieux de porter à l’attention de l’opinion et des observateurs l’ensemble du processus électoral des AWARDS D’AFRIK-INFORM, de la présélection en passant par la sélection des Nominés et le vote populaire, le comité d’organisation de cette prestigieuse cérémonie de récompense des acteurs politiques et publiques a mis à la disposition des médias et autres influenceurs les critères d’évaluation par catégorie soumis au COLLÈGE DES NOMINATEURS en Janvier 2021.

Dans la catégorie des meilleurs députés par exemple, les NOMINATEURS ( collège constitué des Directeurs de publication, Membres de la société civile, religieux et promoteurs de médias) se sont focalisés sur la productivité parlementaire, l’implication locale et la visibilité. Au-delà de la présence effective et de la participation aux commissions à l’hémicycle, la capacité des parlementaires à implémenter des micro-projets porteurs est aussi passée au crible par les NOMINATEURS. Un autre aspect à ranger dans la rubrique « visibilité », la participation de ces élus dans les médias sur le plan local et national pour rendre compte des différentes actions au populations et la proximité avec celles-ci.

Pour les magistrats municipaux, maires de villes et de communes d’arrondissement, ils sont évalués par le collège sur leurs capacités managériales à savoir la gestion des projets et des budgets, les performances à l’instar de la construction des infrastructures communales et l’implication dans la résolution des crises locales. Le collège a mis aussi un point d’honneur sur la lutte contre le désordre urbain et la promotion de la salubrité par les maires dans les différentes circonscriptions.

Parmi les catégories les plus en vue, « L’homme politique de l'année », « femme politique de l’année » et « la révélation politique de l’année » au Cameroun. Ces catégories englobent les différents acteurs que sont les élus locaux, les députés et les responsables de formations politiques. Elles mettent en avant l’impact de ces personnalités en terme de force de proposition , pertinence des idées, qualité des interventions ainsi que les rapports que chaque acteur entretient avec le grand public et sa notoriété auprès des Camerounais. L’environnement médiatique n’étant pas lésé, les NOMINATEURS ont aussi dû choisir des candidats dans les catégories « Journaliste Politique de l’année (presse écrite) », « Emission politique tv de l’année » et « Meilleur Web influenceur ». Ici, les critères gravitent autour de la qualité des hommes et des programmes, du professionnalisme, de l’impartialité et de la popularité. Le collège s’est attardé également sur l’implication de ces médias et professionnels dans le processus de développement de nos localités.

Avant l’ouverture des votes prévue le 1er Mai prochain, Le comité d’organisation donnera dans les jours à venir une conférence de presse dans la ville de Douala à travers laquelle plus de détails seront apportés.

L’apothéose de la deuxième édition de « l’évènement que tout le Cameroun attend » aura lieu le 26 Juin 2021 à l'hôtel Mont FEBE à Yaoundé. Cérémonie au cours de laquelle plusieurs prix SPÉCIAUX seront décernés dans les domaine de l'entrepreneuriat, de la culture et du social.