CAMEROUN :: LEO, le banquier virtuel de UBA. :: CAMEROON

La présentation du banquier virtuel d'Union Bank of Africa Leo WhatsApp et Leo Messenger s'est tenue cette semaine dans un hôtel de la place à Yaoundé en présence des hommes de médias, des clients de cette banque et des responsables de cette structure.

La banque digitale leader met à la portée de son aimable clientèle une application gratuite et ultra-sécurisée, une véritable solution pour la lutte contre le covid19.

Le digital banking de UBA permet d'effectuer des opérations bancaires sans se déplacer.

À domicile, au bureau et n'importe où, les entrepreneurs, fonctionnaires, étudiants, commerçants peuvent ouvrir un compte en ligne, transférer vers un compte UBA, transférer vers un autre titulaire de compte, transférer vers la carte prépayée UBA, acheter du crédit téléphonique, payer des factures, introduire et suivre des plaintes et réclamations. Tout cela sans arriver à la banque.

À l'aide d'un smartphone ou d'un téléphone androïde, le client souscrit au service de Chat Banking, il vous suffit d’enregistrer les contacts du banquier virtuel LEO et d’initier une conversation avec lui au numéro de téléphone +237 6 67 99 99 19