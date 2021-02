CAMEROUN :: FRANCK BIYA EST UN PRINCE : UN PRINCE EST UN ILLUSTRE :: CAMEROON

Pourquoi la question FRANCK BIYA devient un sujet récurrent dans notre société ? Probablement parce que Franck Biya est la seule personne qui rassemble à lui seul le plus grand nombre de confluences pour devenir le prochain président du Cameroun.

Naturellement, la destinée d'un prince est de devenir roi. En Afrique le pouvoir a une forme de reproduction sociale monarchique. Au Cameroun étant donné que la question sur la succession se profil Franck s'impose d'une part comme un successeur naturel et d'autre part comme un adversaire naturel car certains ont peur de la reproduction monarchique dans la démocratie Camerounaise comme cela a déjà eu lieu au Togo, au Tchad, au Congo en Guinée équatoriale...

Les mystères qui entourent les arcanes du pouvoir restent une conjoncture assez énigmatique. Ils sont meublés des pages complexes et ambiguës de citoyens ordinaires qui ne présentent pas toujours leur destin d'hommes d'état.

Le Cameroun depuis quelques années est confronté à ce cas d'illustration avec Emmanuel Franck Biya, figure ordinaire de fils de chef d'état dont la trajectoire politique n'était pas perceptible au premier abord et qui d'entrée de jeu ne présageait pas un destin d'homme de pouvoir.

Beaucoup ne le savent pas mais Vladimir Poutine a été un illustre inconnu dans l'échiquier politique russe mais travaillait plutôt dans les services d'espionnage. Franck Biya a lui aussi été une tour d'ivoire qui ne donnait pas les soupçons d'un entrepreneur politique avenir. Sa configuration intrinsèque était celle d'un jeune homme effacé, une colombe recroquevillée dans les plumes de la réserve et de la discrétion.

Franck Biya tout comme Vladimir s'est affirmé comme étant un illustre produit du monde des affaires. Sa programmation existentielle était celle d'un homme d'affaire forgé à des activités d'industrie et de commerce incompatible à la noblesse de l'état. Il a toujours montré son attachement à des activités autres que celles de la politique, on aurait cru qu'il voulait même s'affranchir des contraintes de palais. Franck vivait sa vie exclut des milieux politico-administratifs loin des exigences protocolaires et diplomatiques.

Ce fils ainé de la fratrie Biya se positionne désormais comme un fils sur qui repose un certain espoir. Du haut de sa fermeté, de sa fidélité et de sa loyauté à toutes épreuves, le fils du président séjourne de plus en plus au Cameroun ou il joue un rôle stratégique aux côtés de son père.

Franck a t'il été désigné par certains oligarques qui entourent son père comme ce fut le cas avec Vladimir Poutine ? Nous ne pouvons pas le savoir, toujours est-il que la fermeté de l'homme Franck est une réalité implacable. Ses choix lui appartiennent et il ne se laisse dicter par personne.

Vladimir Poutine a souvent considéré son père comme son modèle et nous savons l'exemplarité qui caractérise Franck Biya dans la gestion de son image publique sur le plan national et international. Comment ne pas déduire que son père Paul Biya est son premier modèle quand nous savons que cela est a partie liée aux valeurs à lui inculqué. Cette déontologie parentale englobe la rigueur, l'exemplarité, la réserve, le travail et l'amour de la patrie. Franck Biya est le modèle parfaitement reproduit de son père, moulé dans les enseignements d'un exégète et d'un esthète des fonctions régaliennes.

Franck Biya tout comme Vladimir Poutine n'a jamais œuvré dans l'espoir d'accéder à une fonction présidentielle. Sera t'il désigné par les oligarques qui entourent son père ? sera t'il poussé à répondre aux appels du peuple ? pour l'instant nous n'en savons rien. Fidèle à la sévérité exemplaire qui le caractérise Franck Emmanuel Biya ne s'est jamais prononcé publiquement au sujet de toutes ces spéculations.

Franck Biya est à l'image de son père, discret, peu bavard et énigmatique. C'est le référentiel par excellence pour sa famille nucléaire. Il a su conserver les qualités de son père. On ne le dira jamais assez Franck Emmanuel Biya a bénéficié des conseils productifs d'un père soucieux de laisser en héritage une famille attachée aux idéaux républicains.

Une fois aux affaires Vladimir poutine qui présentait des allures d'un homme faible et malléable s'est affirmé peu à peu jusqu'à ce jour comme l'un des présidents les plus puissants et influents du monde... Qu'en sera-t-il de Franck Biya ????

Au regard de toutes ces similitudes avec Vladimir Poutine est ce qu'il y a lieu de penser que Franck Emmanuel Biya pourrait devenir un gestionnaire futur de la chose politique au Cameroun ?

FRANCK BIYA A-T-IL UN DESTIN D'HOMME D'ETAT ?