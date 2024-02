France :: La Vie De L’homme En Temps De Careme Selon Le Pasteur Roncs Etame

Cet écrit, rédigé en pleine période de carême, nous incite à réfléchir sur la relation entre l’homme et sa vie spirituelle. Le carême, moment de méditation prolongée, revêt une double dimension, à la fois extérieure et intérieure, interagissant avec la sphère propre de l’individu. Il est essentiel d’aborder cette question délicate en définissant d’abord le carême et sa raison d’être.

Cette période de quarante jours précédant Pâques représente un temps de préparation et de conversion intérieure, où le chrétien est appelé à se rapprocher de Dieu et à s’ouvrir aux autres à travers le jeûne, la prière et la charité. Le carême, bien que spécifique à la tradition chrétienne, transcende les frontières confessionnelles.

Il symbolise la préparation d’un événement majeur, la résurrection, et s’étend au-delà du désert, touchant chaque aspect de la vie humaine. Les références bibliques abondent quant à la signification du chiffre 40, évoquant le déluge, le temps passé par Moïse sur la montagne, ou encore les années des Hébreux dans le Sinaï. Le carême est donc un temps de renouvellement et de maturation spirituelle.

Matthieu 4:1-11 relate la tentation de Jésus dans le désert pendant quarante jours, mettant en lumière le jeûne et la résistance aux tentations comme symboles de purification et de préparation spirituelle. Joël 2:12-13 encourage le jeûne, la prière et le repentir, soulignant l’importance de revenir à Dieu de tout cœur pour recevoir sa miséricorde et sa grâce. Le carême n’est pas seulement un acte de dévotion, mais aussi un processus de transformation intérieure.

Il nous ouvre à une réalité spirituelle plus profonde et nous conduit à partager cette grâce avec nos semblables. C’est un temps de purification et d’élévation de l’âme, où nous devons concentrer nos efforts pour embellir notre essence spirituelle. En nous confrontant aux défis de la vie, le carême nous permet de diffuser les messages divins qui nous sont révélés.

Sur le plan métaphysique nous dirons que : le carême est comme un moment d’intimité sacrée où l’âme de l’homme, se livrant à Dieu, tisse un lien vital avec sa propre essence. Dans cette douce communion avec le divin, il découvre une transformation profonde, une symbiose mystique où la vérité se dévoile à lui.

C’est une porte qui s’entrouvre vers une nouvelle vie, une métamorphose fructueuse où chaque fibre de son être s’éveille à la lumière de la vérité. Le carême devient ainsi le souffle doux de l’amour divin, une tendresse qui apaise l’âme tourmentée et offre une quiétude authentique. Dans cette quête d’amour divin, chaque regard porté sur le crucifix devient une prière silencieuse, une méditation enflammée qui protège l’âme des tempêtes de la vie.

C’est un doux murmure qui guide l’âme vers la paix intérieure, une symphonie céleste qui résonne au plus profond de son être. En cette période sacrée, l’homme devient le jardinier de son âme, cultivant avec amour chaque parcelle de son être pour faire éclore la fleur de la vérité éternelle. Ainsi, en temps de carême, nous devons nous habituer à contempler le crucifix, symbole de l’ultime sacrifice de Jésus et de la grâce salvatrice qui en découle.