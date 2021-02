CAMEROUN :: Louis Magloire Keumayou : « La jeunesse doit être célébrée davantage dans les actes » :: CAMEROON

Président du Club de l’information africaine, il analyse le sens de la fête du 11 février.

Le Cameroun a célèbré le 11 février la 55ème fête de la jeunesse. Cette célébration a-t-elle un sens surtout par ces temps de crise sanitaire ?

La situation sanitaire actuelle est préoccupante. Elle n'en demeure pas moins passagère. Je voudrais revenir aux origines de la fête de la jeunesse. Le 11 février 1961, le Nigéria et le Cameroun francophone ayant déjà obtenu leurs indépendances respectives, il fallait statuer sur le sort du Cameroun anglophone qui était administrativement constitué de deux parties : le Northern et le Southern Cameroons. Sans remonter à la conférence de Foumban, au cours de laquelle les bases du Cameroun réunifié ont été posées dans des conditions aujourd'hui contestées par une partie de la population, ce sont les efforts consentis par les Camerounais pour échapper au déterminisme colonial qui sont célébrés le 11 février.

Les générations successives de Camerounais devraient considérer que le flambeau de la réunification est comme la flamme olympique. La guerre actuelle dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest cause plus de préjudices à l'esprit de la fête de la jeunesse que la crise sanitaire que le monde traverse. Si nous n'arrivons plus à vivre ensemble, la graine de la réunification semée en février 1961 va mourir, et notre belle nation camerounaise mourra avec elle. Il faut absolument arrêter cette guerre. Contrairement au virus de la Covid-19 qui sera vaincue par la science, cette guerre ne sera jamais gagnée. Nous devons nous battre pour le retour à la paix et pour le renforcement de la nation camerounaise dans sa diversité. Nos pères nous ont transmis en héritage un Cameroun riche de toutes ses diversités, nous devons être dignes de cet héritage et célébrer notre jeunesse non plus seulement dans les paroles, mais aussi et surtout dans les actes, en protégeant et fructifiant cet héritage.

« Jeunesse, résilience, défis et opportunités en temps de Covid-19 », tel est le thème de cette édition. Quels peuvent être les défis et opportunités des jeunes camerounais ?

La personne qui a choisi ce thème doit cruellement manquer d'empathie. Soit elle n'a jamais été jeune, soit elle n'a pas de jeunes autour d'elle pour lui raconter le quotidien des Camerounais dans nos villes et campagnes. Nos jeunes ne demandent qu'à saisir des opportunités. Certains d'entre eux vendent tout pour aller risquer leurs vies dans le désert du Sahara, les mers et les océans, parce qu'ils estiment que leur pays ne leur offre aucune opportunité. Ceux qui échouent et sont rapatriés au Cameroun sont moqués. D'autres n'ont ni la force, ni le courage de rentrer.

Ce n'est probablement pas à ces jeunes que le thème de cette année s'adresse. Bien sûr qu'avant de demander ce que notre pays a fait pour nous, nous devons nous demander ce que nous avons fait pour notre pays. Nous avons tous au moins un agriculteur dans nos familles. Quand un planteur veut avoir une belle récolte, il ne demande pas à son cacaoyer ou à son caféier ce qu'il a fait pour lui. Il fait ce qu'il faut, pour que le cacaoyer ou le caféier donnent le meilleur d'euxmêmes. Ce qui vaut pour la nature, vaut aussi pour les êtres humains. Nous ne récoltons que ce que nous avons semé.

« La Jeunesse est le fer de lance de la nation », scande comme une antienne le président Paul Biya. La jeunesse camerounaise a-t-elle unavenir dans un pays en crise ?

La première fête de la jeunesse telle que nous la célébrons aujourd'hui a eu lieu le 11 février1966. Le ministre de la Jeunesse de l'époque était Félix TonyéMbock et le thème de cette année-là, fut le suivant :

« jeunesse et prise de conscience ». Nous étions encore dans l'euphorie des premières années de l'indépendance. C'est dans ces années-là que la jeunesse a été présentée comme le fer de lance de la nation. La référence à la chasse est plutôt sympathique mais s'il y a une chose que les jeunes chassent aujourd'hui, ce ne sont plus des bêtes sauvages. Ce que les jeunes chassent aujourd'hui, ce sont souvent des emplois, des opportunités et, dans certains cas, des dirigeants politiques qui se battent pour tout, sauf pour eux. Les Camerounais, et plus particulièrement les jeunes camerounais, doivent trouver des solutions à leurs problèmes. Personne d'autre ne le fera à leur place. Chaque pays a ses problèmes. Les solutions à ces problèmes sont toujours endogènes. Soit, nous l'acceptons, soit nous choisissons de redevenir une colonie.