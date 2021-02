CAMEROUN :: Atteintes aux droits des journalistes: le plagiat tisse sa toile et ruine la presse écrite :: CAMEROON

Certaines victimes, membres du Syndicat national des journalistes du Cameroun entendent engager des actions pour combattre les auteurs de cette pratique anti-déontologique interdite par la Déclaration de Munich sur les droits et devoirs des journalistes et répréhensible au regard de la loi pénale camerounaise.

«Tu souffres comme ça pour collecter des informations. Et par la suite tu vois que des sites ont publié intégralement ton papier sans ta signature.» Ces propos sont de Flore Kamga Kengne, Cyber journaliste à Bafoussam, promotrice du journal www.relais237.com et correspondante régionale de la chaîne de télévision Bnews. Après avoir échappé à la fougue des militaires à Babadjou le 09 janvier 2021, celle-ci redoute une autre atteinte à ses droits. Il s’agit du plagiat du contenu de cet article dont la collecte sur le terrain a été faite au péril de sa vie.

Flore Kamga Kengne a la dent dure contre certains médias électroniques qui, selon elle, ne respectent pas les règles déontologiques et les principes journalistiques. Ironie du sort ? L’article écrit sur la question par l’auteur de ces lignes et publié dans le quotidien Le Messager le 25 janvier 2021 a été « copier-coller » par www.mobile.camerounweb.com sans aucune mention de la signature de l’auteur suivie de la mention « Jade »(Ndlr :Journalistes en Afrique pour le développement, organisation responsable de cette production ) ou le nom de son partenaire de diffusion, Le Messager.

Perpétrées par des commerçants véreux

D’ailleurs, bon nombre de journalistes travaillant pour cette publication fondée par le feu Puis Njawé se plaignent au quotidien d’être victimes des pratiques de plagiat perpétrées surtout par des médias en ligne ou des journaux sporadiques imprimés localement, et sur des formats réduits, par des « commerçants véreux et sans scrupules » et qui se vendent à 100 Fcfa alors que le prix de la majorité des tabloïds au Cameroun est fixé à 400Fcfa. Ce qui pousse au constat suivant : le plagiat impacte négativement les chiffres de ventes et les performances économiques des principaux quotidiens nationaux que sont Le Messager, La Nouvelle Expression, Mutations et Le Jour. Quelles conséquences au plan humain ? Comme le souligne habituellement Denis Kwebo, président du Syndicat national des journalistes du Cameroun(Snjc) : la précarité est devenue la tasse de thé de tous les journaux camerounais. Leurs employés cumulent de nombreux mois de salaires en retard et ne sont même pas, pour la plupart, affiliés à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Donc, ils ne jouissent pas des cotisations sociales et n’ont aucune retraite garantie. Contrairement à cette « presse des caniveaux », France24 qui dans sa version web a repris et diffusé le 15/11/2019 à 16:11 minutes, un article écrit par Flore Kengne Kamga en se donnant la peine de pleinement la citer. « À Bafoussam, un nouveau glissement de terrain inquiète les Camerounais. Flore KamgaKengne, journaliste pour le site d’information Camer Press Agency , s’était rendue sur place juste après l’incident. Elle nous donne des détails », écrivait à cet effet le journal basé en France.

Camerounweb nous reprend aussi…

Cette accusation de plagiat est donc principalement dirigée contre les médias ou portails cybernétiques suivants : www.mobile.camerounweb.com, www.operanewsapp.com . www.actucameroun.com , qui, quant à lui, diffuse en omettant expressément le nom de l’auteur, mais cite parfois l’organe initialement diffuseur. « Celui qui est chargé du traitement de l’information locale à Actu Cameroun n’est pas censé cité le nom de l’auteur, mais le nom du journal ? J’ai toujours dit que nous ne plagions pas, si on s’en tient à la définition stricte du mot plagiat. Quand un article n’est pas de nous, c’est bien mentionné », se défend Otric Ngon. « Vous travaillez dans la presse écrite, nous en ligne. Actu Cameroun ne reprend jamais un autre site, parce que ce sont des concurrents si on peut le dire ainsi. Mais avec la presse papier nous sommes deux supports différents. Nous sommes complémentaires », ajoute-t-il : Avant de charger aussi les médias champions de plagiat : «Cameroun web nous reprend aussi. Ils ne sont pas accessibles. Je vous mets au défi de montrer un seul journaliste qui travaille là-bas. »

Le temps est venu de mettre tout…sur la place publique

Branché une fois de plus sur ce site, nous avons sollicité leur version des faits via le contact de service précisé (650-53-18-87). Notre interlocuteur, en guise de réponse au message watshapp que nous lui avons envoyé, a recommandé de se référer à l’adresse email : editor@camerounweb.com . Plus de 48 heures après notre message électronique, nous n’avons reçu aucune réponse ni accusé de réception. Ce qui laisse croire qu’il s’agit d’une manœuvre dilatoire pour distraire et ne point répondre à l’accusation de plagiat qui repose sur ce portail en ligne. « Je pense qu’il faut commencer à appliquer la loi à l’endroit de ces gens. On ne va continuer avec des gens qui n’ont rien à voir avec la profession de journaliste. Le temps est venu de mettre tous ces auteurs de plagiat sur la place publique. Savent-ils seulement comment on traite ou recoupe une information ? Comment on la structure ? », réagit le patron du Syndicat national des journalistes du Cameroun (Snjc) dans la région de l’Ouest. « Si on frappe l’un d’eux, les autres seront avisés », analyse Alexis Yangoua, journaliste et promoteur de www.devinfo237.com

L’article 8 de la Déclaration de Munich sur les droits et devoirs des journalistes interdit le plagiat. Les articles 33 du Code pénal et 85 de la loi de 2000 sur les droits d’auteurs répriment le plagiat au Cameroun. Y compris la loi de 2012 sur la cybercriminalité. « Les personnes physiques ou morales ou leurs ayants droit ou ayants cause, titulaires des droits visés par la présente loi, peuvent requérir un officier de police judiciaire ou un huissier de justice pour constater les infractions et, au besoin, saisir, sur autorisation du Procureur de la République ou du juge compétent, les exemplaires contrefaisants, les exemplaires et les objets importés illicitement et le matériel résultant, ayant servi ou devant servir à une représentation ou à une reproduction, installés pour de tels agissements prohibés», prescrit la loi de décembre 2000 sur les droits d’auteurs. Un avis aux amateurs du plagiat qui se trouvent déjà dans le viseur du Snjc.