Monde Entier :: Les Célébrités Africaines S'engagent À Fond Dans Le Cinéma En Ligne :: World

Le cinéma en ligne a énormément gagné en popularité en Afrique grâce à l’engagement des célébrités africaines que l’on voit de plus en plus sur le web, notamment sur les plateformes de streaming.

Alors, est-ce la nouvelle ère du cinéma en Afrique ? Comment le monde virtuel redéfinit-il visiblement les cartes en matière de divertissement ?

Le streaming à l’origine du succès du cinéma en ligne

La raison pour laquelle les célébrités africaines comme l’équipe des lions indomptables Samuel Eto’o ou Lady Ponce s’engagent particulièrement dans le cinéma en ligne est l’essor exceptionnel des plateformes de streaming. La montée en puissance du streaming sur le continent africain, avec des plateformes comme Prime Vidéo, Disney +, Netflix ou encore Hulu, a conduit le contenu africain a générer une nouvelle demande, et donc l’opportunité pour les célébrités africaines de s’engager à fond dans le cinéma en ligne, que ce soit au Cameroun, au Nigeria ou au Mali.

En plus des célébrités sus-citées, d’autres acteurs et actrices réputés comme Lupita Nyong'o et Chiwetel Ejiofor ont également fait partie du développement du secteur en réalisant et en produisant plusieurs projets de contenu pour des sites de streaming.

Les avantages du cinéma en ligne pour les acteurs africains

Le développement du cinéma en ligne avec les plateformes de streaming a un impact fort sur l’industrie cinématographique d’Afrique dans son ensemble. Elle offre aussi de nombreux avantages : elle permet aux acteurs locaux d’avoir une visibilité mondiale et de représenter l’Afrique avec du contenu qui lui ressemble.

Le cinéma en ligne stimule aussi l’économie locale, en particulier tous les métiers du cinéma ; plusieurs géants du streaming comme Prime Vidéo ont passé des accords avec des maisons de production locales comme Inkblot et Anthill pour étoffer son catalogue avec des titres de Nollywood. Ainsi, l’industrie du cinéma en ligne crée de nouveaux emplois et permet aux parties prenantes locales de développer des compétences.

Le développement du cinéma en ligne en Afrique n’est pas sans défis, mais les opportunités sont nombreuses. À commencer par une marge d’expansion exceptionnelle. En 2022, le taux de pénétration des plateformes de streaming en Afrique était de 2 % (contre +70 % en Amérique du Nord et + 50 % en Europe). Les opportunités de développement sont donc considérables. Le marché doit, selon les prévisions, croître significativement dans les années à venir, d’où l’intérêt des stars du cinéma africain à s’engager avec les grands acteurs du streaming.

Les autres secteurs à succès sur Internet

En résumé

L’arrivée d’internet dans la quasi-totalité des foyers africains a ouvert de nombreuses opportunités dans une gamme de secteurs large. L'engagement des plus grands acteurs africains dans le cinéma en ligne marque un tournant majeur dans l'industrie du divertissement sur le continent.

Cette évolution offre à l'Afrique la possibilité de partager sa culture sur la scène internationale, mais aussi de développer l'économie locale. Ne manquez pas les dernières séries africaines à succès !