Norbert Owona, ancien Lions Indomptables du Cameroun meurt abandonné dans la rue

Selon Radio Equinoxe qui rapporte l'information, le corps de Norbert Owona gît devant un local où il passait ses nuits et jours, au quartier New-Bell à Douala, capitale économique du Cameroun. Le buteur historique de la Can 1972 organisée par le Cameroun serait décédé aux premières heures de ce mercredi 3 février 2021.

L’ancien capitaine des Lions indomptables de l’épopée 1972 abandonné à lui-même vivait à la belle étoile et souffrait depuis plus de deux ans d’hernie inguinale.

Après avoir perdu son épouse et ses deux enfants en l’espace d’un mois, l’ancien transfuge de l’Union de Douala (1970) a contracté une hernie qui à force d’être délaissée a pris des proportions inquiétantes.

Premier sportif originaire du quartier New- Bell à jouer à l’équipe nationale, Norbert Owona est également le tout premier footballeur à s’acheter une voiture à Douala en 1968.

Né en 1951 au quartier New-Bell, Norbert Owona était un footballeur talentueux des années 60 – 70. «Avec le brassard de capitaine de l'Union sportive de Douala, il remporte un doublé, coupe et championnat en 1969. Auteur du 3ème but lors du match de classement lors de la CAN 1972 face au Zaïre, l’ancien capitaine des Lions indomptables avait avoué avoir saisi à plusieurs reprises les autorités camerounaises sur sa situation.

Jusqu’à 7h ce matin, le corps enveloppé de Norbert Owona enveloppé dans un drap blanc, était abandonné devant le local où il passait ses nuits et jours, sous les yeux interloqués des passants. RIP l'artiste