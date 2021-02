CAMEROUN :: Communiqué de presse EFRACAM au sujet du drame routier de Dschang du 27 janvier 2021 :: CAMEROON

Drame routier du 27 janvier près de Dschang : L’Association EFRACAM (Elus politiques et professionnels Français d’origine Camerounaise) exprime sa douleur et sa solidarité à l’égard des victimes décédées et blessées de l’accident routier du 27 janvier près de Dschang et manifeste sa disponibilité à l’égard des Pouvoirs publics et des Parties prenantes au Cameroun pour œuvrer à l’amélioration de la sécurité et des infrastructures routières.

Suite au drame routier survenu le 27 janvier 2021 près de Dschang, les membres de l’association EFRACAM s’inclinent sur la mémoire des Morts et expriment leur solidarité avec les Blessés et adressent à leurs familles leur profonde compassion.

EFRACAM exprime son soutien aux actions engagées par les Pouvoirs Publics et toutes les Parties prenantes pour accompagner toutes les victimes et leurs familles et prévenir de tels drames qui sont déjà survenus dans d’autres parties du territoire camerounais.

Les membres de l’Association saluent les initiatives prises par les Autorités Diplomatiques et Consulaires Camerounaises en France, tout particulièrement S.E. M. André Magnus EKOUMOU, Ambassadeur du Cameroun en France, pour la mobilisation, le recueillement et la solidarité des Compatriotes et de leurs diverses associations.

A propos d’EFRACAM :

EFRACAM, Elus Français d’origine Camerounaise, est une association de droit français (LOI 1901), créée en 2017 et qui regroupe les élus (et anciens élus) politiques de tous bords et les représentants élus (et anciens) d’organisations professionnelles d’origine camerounaise. EFRACAM a notamment pour objet la valorisation de la présence camerounaise et de sa diaspora en France dans tous les domaines, politique, économique, culturel et social, et le développement des relations institutionnelles, économiques, culturelles et sociales entre le Cameroun et la France, tout particulièrement les coopérations décentralisées et territoriales.

Président : M. Blaise ETHODET NKAKE, Pharmacien, 2ème Adjoint au Maire de Fosses (Région Parisienne) – Tél. : 0626443613

Contact Presse : Maxence ANSEL, Journaliste, Conseillère Régionale d’Ile de France (Paris) – Tél. : 0622104610