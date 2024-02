Cameroun :: Député Du Logone-Et-Chari : Bilan Controversé Après 27 Ans De Mandat :: Cameroon

Le député du Logone-et-Chari, Honorable ALI ADJIT, est actuellement au cœur d'une controverse concernant son bilan législatif, alors qu'il totalise 27 ans de législature, couvrant 5 mandats consécutifs. Sa circonscription électorale englobe 4 arrondissements, à savoir Makary, Fotokol, Hilé-Alifa et Darak.

Depuis son entrée en fonction en 1997, les critiques fusent quant à son manque d'actions concrètes en faveur de sa circonscription. En effet, aucune tournée parlementaire n'a été entreprise, aucun soutien n'a été apporté aux agriculteurs locaux, ni aux centres de santé et aux établissements éducatifs primaires et secondaires. Cette absence de réalisations tangibles contraste avec la longue durée de son mandat, laissant certains résidents perplexes quant à sa contribution au développement de la région.

Alors que son cinquième mandat touche à sa fin, l'absence de bilan positif attire particulièrement l'attention. Au lieu de se concentrer sur des initiatives visant à améliorer les conditions de vie des citoyens, Honorable ALI ADJIT semble préférer organiser régulièrement des célébrations grandioses en l'honneur du RDPC (Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais) et de son président national.

Cette situation soulève des questions sur la responsabilité des représentants politiques envers leurs électeurs et met en lumière le besoin urgent d'une reddition de comptes et d'une transparence accrue dans la gestion des affaires publiques. Les habitants de la circonscription du Logone-et-Chari expriment de plus en plus leur mécontentement face à ce qu'ils considèrent comme un manque d'engagement et d'efficacité de la part de leur député.

Alors que la fin du mandat d'Honorable ALI ADJIT approche, il est impératif que des mesures soient prises pour évaluer objectivement son bilan et pour garantir que les intérêts et les besoins des citoyens de sa circonscription soient pleinement pris en compte par leurs représentants élus.