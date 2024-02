Jean-Marie Bockel Nommé Représentant Spécial De La France En Afrique De L’ouest

Jean-Marie Bockel est nommé représentant spécial de la France en Afrique de l’Ouest.

Le président français Emmanuel Macron a nommé l'ancien secrétaire d'État Jean-Marie Bockel envoyé personnel pour les pays d'Afrique dans lesquels la France possède des bases militaires, à l'exception de Djibouti, fait savoir RFI.

Emmanuel Macron a confié à Jean-Marie Bockel la tâche de «changer le statut, le format et la mission des bases françaises en Afrique» et «le premier cap qui lui est fixé est de faire des recommandations à Emmanuel Macron d'ici cet été», précise RFI.

«Il s'agit toujours de soutenir militairement les pays comme le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Gabon où la France dispose de bases, mais en vertu de nouveaux principes à définir en bonne intelligence avec ces pays. Seul le cas de Djibouti où la France à une base aux côtés des États-Unis et de la Chine, échappe à cette mission», continue la radio française.

Jean-Marie Bockel a étudié à la faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de Strasbourg et a commencé sa carrière politique en 1973, en adhérant au Parti socialiste. De 1984 à 1986, il est secrétaire d'État chargé du Commerce (pendant un mois, il est également ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme), après quoi il est élu trois fois à l'Assemblée nationale française (chambre basse du parlement) jusqu'en 2002. Cependant, les médias, à la lumière de sa nomination actuelle, attirent l'attention sur son travail pendant neuf mois en tant que secrétaire d'État chargé de la Coopération et de la Francophonie de juin 2007 à mars 2008 sous la présidence de Nicolas Sarkozy.