CAMEROUN :: BANGANGTE: L'ASSOCIATION DES CONDUCTEURS DE MOTO TAXI FONT OBSTRUCTION SUR LA VOIE PUBLIQUE :: CAMEROON

C'est une scène plutôt inhabituelle qui s'est produite dans l'après-midi de ce Jeudi à Bangangté, au lieu dit centre touristique.

Selon certains témoignages, un conducteur de moto taxi ayant transporté une dame dont l'identité ne nous a pas été révélé fait l'objet d'une garde a vue trouvée plutôt illégale et abusive par ses confrères du secteur.

En effet, la dame cliente accuse le conducteur cité plus haut de l'avoir soutiré d'une somme de 200.000 FCFA et ses deux (02) téléphones portables dans un sac posé à l'avant de la moto au moment de son embarquement. Scène plutôt étrange et mal perçue par les benskineurs de la ville qui reconnaissent leur confère comme un travailleur irréprochable, le pire va se produire.

Tous les Benskineurs de la ville seront immédiatement allerter pour concourir à barrer l'axe principal au niveau du centre touristique empêchant ainsi la circulation dans tous les sens. Clamant une seule chose : la libération de leur confrère. Aussitôt alertées, les autorités de la ville de Bangangté (Police, Gendarmerie, Maire et Sous-préfet...) Vont immédiatement descendre sur les lieux dans l'optique de ramener le calme. Les négociations vont être houleuses entre activistes et autorités pendant des heures.

Pour en finir, et après plusieurs coups de fil entre le sous-préfet et Sa hiérarchie, ce dernier va rassurer les manifestants de la libération de leur confrère à 15h précises de l'après-midi. Cru sur parole, le collectif des moto taximen en colère va immédiatement dégager le passage afin de rendre fluide la circulation après presque deux heures de d'interruption. Toutefois, ces derniers disent ne pas en rester là s'il s'avère que cette promesse est juste du bleuf.

Depuis Bangangté,

Paul Tchonang.