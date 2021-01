CAMEROUN :: Région de l'Est: Eloundou Essomba lance les travaux du pont de Toukaré sur le fleuve Lom :: CAMEROON

Le ministre camerounais de l'Eau et de l'Energie ( Minee ), Gaston Eloundou Essomba séjourne dans la région de l'Est Cameroun pour une visite de travail, depuis ce lundi 18 janvier 2021.

Pour la journée d'hier, le membre du gouvernement qui était accompagné de l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilhou, du directeur général d'Electricity Development Corporation ( EDC), Théodore Nsangou, a procédé à la pose de la première pierre du pont de Toukaré sur le fleuve Lom, dans la région de l'Est du pays.

L'ouvrage qui sera bâti à Toukaré, un est pont de type mixte en structure d'acier- béton d'une longueur de 140 mètres, d'une digue d'accès au pont de longueur cumulée de 1 100 mètres. L'infrastructure est aussi composée d'une travée centrale de 58 mètres et de deux travées de 41 mètres. Un profil entravé de deux voies de 3,50 mètres de large chaune. Les travaux débutés en décembre dernier, dureront 24 mois. Ils sont réalisés par le français Razel, sur financement de l'Agence française de développement ( AFD), dans le cadre du Contrat de désendettement ( CD2).

Pour le ministre Gaston Eloundou Essomba, le pont de Toukaré sur le fleuve Lom, sera un vrai coup de pouce pour le désenclavement des populations, en ce qu'il leur permettra de se mouvoir en toute sécurité et en toute période de l'année, facilitant ainsi la circulation des personnes et des biens. Un exercice qui sera encore plus aisé, après le remplissage du réservoir du barrage de Lom Pangar. Au regard de la brèche de 850 mètres en ces lieux, il devenait difficile d'assurer la mobilité des personnes et de leurs biens, en toute tranquillité.

Après son récent séjour de plusieurs jours dans les régions de l'Adamaoua, du Nord et l'Extrême-Nord du Cameroun où il était s'assurer des mesures prises pour pallier le grand déficit énergétique, le ministre de l'Eau et de l'Energie, Gaston Eloundou qui a la lourde responsabilité d'être à la tête d'un ministère qui devra faciliter l'industrialisation du Cameroun par le développement des infrastructures énergétiques, est à nouveau dans les chantiers.