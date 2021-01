Chan 2020, Le Cameroun fume le Zimbabwé (1-0) grâce à un but majestueux de Banga :: CAMEROON

Les lions indomptables A' ont réussi leur entrée dans la compétition que le Cameroun abrite en s’imposant face au Zimbabwe (1-0) au Stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé ce samedi en ouverture.

Ce sont des Lions Indomptables A' très déterminés qu'on a vu ce samedi après midi face au Zimbabwe pour le compte du match d'ouverture du Chan 2020.

Dans un stade Ahmadou Ahidjo entièrement acquis à sa cause, l'équipe du Cameroun emmenée par son capitaine Jacques Zoua a réussi à tirer son épingle du jeu dans une rencontre totalement maîtrisée .

Nettement dominateurs mais peu dangereux sur l'ensemble de la première période, les Lions Indomptables A’ ont décidé d'appuyer sur l’accélérateur au retour des vestiaires. Une frappe malheureusement non cadrée du capitaine Jacques Zoua ouvre les hostilités pour montrercles intentions avec lesquelles les poulains de Martin Ntdoungou Mpile sont revenus de la pause, puis la frappe de Meyong qui finit dans les bras de Sibanda viendra le confirmer.

Face à des Warriors complètement inoffensifs, les Camerounais commencent à jouer de malchance lorsque le capitaine adverse, Nekati, repousse la tête de Tchuente et surtout lorsque Meyong commet un énorme raté de la tête au second poteau.

Pour concrétiser leur domination, les hommes de Martin Ndtoungou Mpile s’en remettent finalement à un coup franc frappé par Andoulo et conclu d’un retourné acrobatique par le défenseur Banga qui marque et libère tout un pays après une remise de Ndjeng (1-0, 72e) ! Les Zimbabwéens vont beau se plaindre d’une supposée main du passeur décisif, ne vont influencer la décision de l’arbitre qui va valider le but. Malgré un autre raté de Tchuente qui tirait sur Sibanda, les locaux ne trembleront plus et décrochent ainsi un succès logique qui aurait être plus net avec davantage d’efficacité.