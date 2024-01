Cameroun :: Université De Dschang : Le Professeur Keutcheu Joseph Démissionne Et S'installe Au Canada :: Cameroon

C'est l'information qui circule actuellement sur le campus et fait de grands bruits. Après de longues années comme Vice-doyen doyen à la faculté des sciences juridiques et politiques, le Professeur Keutcheu Joseph tire sa révérence. L'universitaire a décidé d'abandonner les cops de Dschang pour vivre mieux en s'installant désormais au Canada.

L'enseignant de science politique aurait décroché un bon contrat pour s'installer dans ce pays d'Amérique du Nord, et vivre mieux qu'au pays natal et réaliser ses rêves. Mais l'intéressé, prudent, n'a pas encore officiellement démissionné de l'université de Dschang où il est encore vice-doyen.

Auprès des autorités universitaires, il a fait plutôt état d'un stage de formation de longue durée. Mais en privé, notamment en famille et auprès de ses amis les plus proches, il a offert un repas d'adieu. Le but est de s'imprégner des réalités du Canada, et de retourner éventuellement au Cameroun occuper son poste si la période d'essai ne s'avérait pas concluante auprès de son employeur canadien. Mais d'ores et déjà, il est parti avec toute sa famille, femme et tous ses enfants, histoire de dire qu'il ne reviendra pas, quelles que soient les circonstances.

Le Professeur Keutcheu Joseph était très acerbe envers le régime en place au Cameroun. Très actif dans les réseaux sociaux, on le connaissait notamment à travers son épreuve d'examen l'électeur camerounais est il imbécile et son soutien ferme à Tchatchou Vanessa, activiste et militante du MRC.

L'enseignant d'histoire-géographie devenu politiste va trouver en occident un terrain fertile pour l'éclosion de ses idées au soutien de l'opposition et de son parti politique le MRC. Il y retrouvera des amis bien connus de la Brigade Anti Sardinard avec lesquels il est resté en contact étroit, pour mener la lutte politique en toute liberté.

L'universitaire respire désormais l'air frais du Canada. Il laisse derrière lui beaucoup de pleurs à l'université, notamment les étudiants en quête de son encadrement. On le savait aussi Golden Boy, charmeur, et très proche des jeunes étudiantes. C'est ainsi qu'il laisse aussi de nombreuses admiratrices, dont quelques quatre jeunes étudiantes enceintes de lui, toutes inscrites en cycle de Licence et de Master à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Dschang. L'une d'entre elles serait presque à terme, et redouterait un accouchement difficile et sans soutien.

Avec le départ du Pr. Keutcheu Joseph pour le Canada, l'université de Dschang perd l'un de ses poids lourds et une grande gueule. La faculté des sciences juridiques et politiques perd l'un de ses animateurs.

Quant au MRC, il perd l'un de ses cadres les plus efficaces, un grand combattant et stratège . C'est dire combien son remplacement ne sera pas facile. Mais tout le monde aspire au bonheur, avait il coutume de déclarer.