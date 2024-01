Cameroun :: Déception Et Contestations : Les Lions Indomptables En Crise :: Cameroon

Mécontente et choquée par la prestation de la sélection nationale fanion lors de la première journée du Groupe C de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations, la toile s’enflamme. Les choix du Manager-sélectionneur vivement contestés

Le nul qui fâche ! Après le match frustrant (1-1) des Lions Indomptables lors de leur entrée en lice face à la Guinée Conakry, Rigobert Song se retrouve au centre des discussions et des vives critiques. Les observateurs de football camerounais ainsi que les internautes expriment leur désapprobation quant au dispositif tactique mis en place par le légendaire défenseur pour ce match crucial. Plusieurs points clés de cette rencontre sont pointés du doigt, mettant en cause certains choix techniques controversés. La première critique concerne la titularisation de Charles Castelletto sur le flanc droit de la défense alors qu’il a jadis montré des belles prédispositions dans l’axe. Reconverti en latéral droit, les observateurs pointent du doigt le manque d'apport offensif du sociétaire de Nantes qui a montré des lacunes dans ses interventions et n'a pas réussi à se montrer décisif lors des phases offensives.

A quoi ont donc servi les convocations d’Enzo Tchato, Malcom Bokélé, Oumar Gonzalez et Junior Tchamadeu qui sont des défenseurs latéraux de métier ? Autre grief porté contre Rigobert Song, la titularisation d’un Karl Toko Ekambi dont le dernier match référence remonte lors de la Can 2022 au Cameroun. Transparent, inefficace et en panne d’inspiration, l’ancien joueur de l’Olympique lyonnais, de l’avis des observateurs et fans des Lions, ne mérite plus une place de titulaire quand on sait que des concurrents à ce poste croupissent au banc. Que dire du rendement de Zambo Anguissa qui semblait être dans une forme décevante. En dépit de son brassard de capitaine, le sociétaire de Naples est passé à côté de la plaque. Certains se demandent s'il n’aurait pas été plus judicieux de faire appel à un autre joueur pour renforcer le milieu de terrain. A cela vient se greffer les remplacements opérés par le Manager-sélectionneur.

A quoi bon remplacer des attaquants par des défenseurs alors que le Cameroun était en supériorité numérique ? Cette approche trop défensive dans une situation où l'équipe avait une chance de profiter de cet avantage pour aller chercher la victoire, laisse les fans pantois. L’indignation collective observée sur les réseaux sociaux en dit long sur le goût amer laissé par la prestation des Lions de manière générale.

L’urgence de rectifier le tir

Face à ces procès à n’en plus finir, il revient maintenant à Rigobert Song et à son staff de répondre à ces critiques et de trouver des solutions pour le prochain match décisif contre le Sénégal vendredi prochain. La pression qui pèse sur les épaules du technicien qui doit faire face aux attentes élevées des supporters et à la nécessité de retrouver une dynamique positive dans le jeu de l'équipe, résonne comme une urgence de corriger les lacunes observées lors du match contre la Guinée Conakry.

Une remise en question est nécessaire pour rectifier le tir et apporter des ajustements tactiques adéquats. La composition de l'équipe doit être revue attentivement, en tenant compte des capacités et des performances des joueurs, ainsi que des besoins spécifiques de chaque poste. La communication et la cohésion au sein de l'équipe sont également cruciales pour retrouver une dynamique positive. Il est primordial que les joueurs se sentent soutenus et motivés pour démontrer leur meilleur niveau de jeu. Rigobert Song devra travailler sur l'aspect psychologique afin de renforcer la confiance des joueurs et de les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain. Le Cameroun devra en effet montrer un tout autre visage vendredi prochain pour remporter la victoire face au tenant du titre le Sénégal, vainqueur de la Gambie (3-0) et actuel leader du groupe C qualifié de « groupe de la mort ». A l'issue de la première journée, le Sénégal occupe la première place du groupe avec trois points, suivi du Cameroun (1 point) et de la Guinée (1 point). La Gambie arrive en dernière position avec zéro point au compteur pour le moment. En bon entendeur…