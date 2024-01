Jamais une première dame n'a autant suscité de la sympathie et de l'affection au Cameroun et dans le monde. Mme Chantal Biya est une véritable icône au Cameroun et dans le monde. Son secret, son sourire qui ne la quitte jamais, sa bienfaisance et sa générosité. Le don, elle en fait un art de vivre, une spécialité. Les confidences de sa générosité sont infinitésimales. Jamais une femme n'a aussi fait l'unanimité au Cameroun. Du Nord au Sud, de l'Est à l'ouest. Elle est aimée et aimante. A travers son association, le Cercle des Amis du Cameroun (Cerac), elle distille la joie par les dons à travers le Cameroun, les régions, les départements et les districts.

Mme Chantal Biya est transethnique, et transcommunautaire. La mère de la nation est un don du ciel pour le Cameroun. Elle a torturé la maladie du siècle au Cameroun le Vih /Sida. Avec son association Les Synergies Africaines, elle a pu rassembler les premières dames africaines autour d'un objectif commun: Mettre à la touche le vih. Les chiffres vont de 5,6% en 2004 à 2,7 en 2022 au Cameroun. Marraine du Chracerh, la première dame a donné du sourire à des centaines de couples qui ont des problèmes d'infertilité à travers le Centre Hospitalier de Recherche d'application de Chirurgie Endoscopique en Reproduction Humaine. Déjà 400 naissances en 2023. Ces œuvres caritatives lui ont valu le prestigieux titre d'ambassadrice de bonne volonté de l'Unesco. Les écoles Champion dont elle est égérie en sont aussi un exemple patent du besoin de la première dame de faire reculer l'ignorance partout où besoin sera.

Rien, mais alors rien, ne peut démentir la volonté de Mme Chantal Biya d'apporter sa contribution au côté de son illustre époux sur la lutte permanente du bien être des Camerounais. L'élue de Dieu auprès du président Biya depuis le 23 Avril 1993 est une lumière pour le Cameroun. Sa présence flatte l'œil, et rassure. Mme Chantal Biya est une chance pour le Cameroun.