FRANCE :: Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM plébiscité: L'association EFRACAM tient son nouveau Président

Au terme d'une élection, cet homme aux casquettes multiples, conseiller municipal et métropolitain de Bordeaux; Ancien 3ème Adjoint au Maire Alain JUPPE, a été porté à la tête de l'association EFRACAM avec un pourcentage de 93,75% le 02 juin dernier au cours d'une Assemblée Générale élective qui s'est tenue en France dans la ville de Saint-Denis. À ses côtés pour les 3 prochaines années de son mandat la première vice- présidente Madame Maxence Ansel.

Pour qu'EFRACAM reste perçue comme crédible, utile voire incontournable en France et au Cameroun, les électeurs ont choisi le programme futuriste de Pierre De Gaétan NJIKAM. Un programme structuré en neuf points pour donner une nouvelle dynamique à cette association, notamment: installer des « Délégations Territoriales » en France et des « Relais » ou points focaux dans au moins la moitié des Régions en France, et au moins la moitié des Régions au Cameroun garantir des sources de financements et des moyens propres à EFRACAM; - Mettre en place le programme Sage-Camer», Stages et Alternances pour Jeunes camerounais, pour préparer le « Cameroun en France et en Europe de demain »...; Développer les relations avec le Secteur privé et le monde professionnel en France et au Cameroun: Développer les coopérations décentralisée et territoriale en faveur de la décentralisation et du développement local au Cameroun - Promouvoir les relations avec les autres acteurs de la Diaspora Camerounaise en particulier, et africaine en général, en Europe et ailleurs, et avec les Acteurs culturels et de la Société civile au Cameroun.

A 58 ans, cet ancien élève du lycée de Kribi et du lycée Général Leclerc de Yaoundé, diplômé des universités de Yaoundé et de Bordeaux et d'HEC Paris, a désormais la responsabilité de conduire EFRACAM pour les trois prochaines années, sur les principes de rassemblement et de cohésion, de représentativité et de participation, d'efficience et d'efficacité, de responsabilité et de solidarité entre la France et le Cameroun. Le nouveau président, par ailleurs Directeur Général du Fonds Castel Agir avec l'Afrique entend donc imprimer ses marques, sur la base de ce programme fédérateur et ambitieux qui consolide les acquis d'EFRACAM, et le projette vers de nouvelles perspectives.

Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM s'engage à mobiliser tous les talents, sans exclusive, pour plus d'efficacité et de rayonnement de l'association EFRACAM.

