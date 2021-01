CAMEROUN :: 6 morts dans un accident de la circulation à Foumban :: CAMEROON

[Simple image d'illustration] Six personnes ont péri dans un accident survenu près d'un poste de contrôle de la gendarmerie nationale à Foumban. L'accident est survenu vendredi à 8 heures.

Les victimes identifiées sont respectivement âgées de 67, 33, 30, 3 ans et 18 mois pour la plus jeune victime. La sixième victime non encore identifiée serait âgée d'une trentaine d'années.

Trois (03) autres personnes blessées ont été conduites à l'hôpital de district de Foumban où elles recoivent des soins.

Selon la Crtv qui rapporte les faits, un véhicule de marque Toyota Corolla est entré en collision avec une autre de marque Toyota Pick-up. La Toyota Pick-Up appartient à la compagnie de gendarmerie locale selon le Capitaine Diwanga.

Bis repetita

Pour rappel, 37 personnes, dont 10 femmes et quatre enfants, ont été tuées, dimanche 27 décembre 2020, dans la collision d'un bus contre un camion dans la localité de Ndikiniméki dans le centre du Cameroun.

Les occupants du bus revenaient de Foumban, dans l'ouest du Cameroun, pour se rendre à la capitale Yaoundé, après les festivités de Noël.

Le Sultan des Bamoun, Ibrahim Mbombo Njoya (84 ans) avait organisé une messe d'action de grâce (prière œcuménique) en la mémoire des victimes le 3 janvier 2021 à la Cour d‘apparat.