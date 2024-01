Nouvel An: Discours De Jean Blaise Gwet À La Nation Camerounaise Et Au Peuple Africain :: Cameroon

Peuple camerounais et Africain. Ce peuple bien-aimé qui m’a donné le jour, ce peuple que j’aime de tout mon cœur, ce peuple courageux, entreprenant, travailleur, ingénieux et ambitieux. Ce peuple qui n’a cessé d’endurer des peines, des haines, des tempêtes de la discrimination ethnique et de l’irresponsabilité de la politique du ventre.

J’aimerais vous dire, que l’heure du changement est arrivée pour le Cameroun, et que son avenir et celui de notre continent s’annoncent glorieux. En gardant la tête haute et l’espoir de voir des lendemains meilleurs, vous avez eu raison.

Vous attendiez un homme, vous attendez maintenant et tout de suite, une nouvelle génération d’hommes politiques, dans toutes vos communes, dans vos mairies, au parlement, au sénat, ainsi que dans toutes les administrations publiques et parapubliques de notre pays, dans un nouvel élan de solidarité, dans une nouvelle vision d’amour, de partage, de tolérance et d’unité nationale.

Oui, je suis prêt à être là locomotive de ce changement.

Notre pays ne redoute plus le changement, mais il l’attend depuis des années. Et c'est à chacun de nous, de se lever avec son cœur, dans un nouvel esprit patriotique, pour gérer ensemble les biens publics, l’argent de l'État, les richesses de notre peuple, dans son arrondissement, dans sa commune, dans son département, dans sa région, avec amour, rigueur et patriotisme.

Oui, disons plus clairement une nouvelle manière de gérer autrement le Cameroun, son pétrole, son gaz, ses diamants, son Uranium, ses richesses multiformes, mais et surtout, l’ensemble de ses richesses humaines, culturelles, politiques, économiques et sociales.

L’espoir doit renaître. Nous devons redonner espoir à chaque Camerounais. La peur du changement doit impérativement disparaître au sein de notre société, et surtout, dans toutes les administrations publiques, parapubliques, forces armées, gendarmerie et police. Car elle bloque toute avancée significative de notre nation, vers sa démocratie, son indépendance et son émergence certaine en 2035, année qui coïncide avec la fin de mes deux prochains mandats.

Oui, frères et sœurs, notre pays, le Cameroun, se trouve au centre de la mondialisation. Sa position géostratégique lui ouvre les portes d’un avenir et d’un monde meilleur pour chaque Camerounais. Face aux défis mondiaux, l’immobilisme politique de notre peuple nous impose plus que jamais, à une nouvelle dynamique qui chassera les peurs et renforcera les espérances de chaque Fille et Fils de notre pays.

65 années après notre Indépendance, restons éveillés, frères et sœurs, ayons le courage de voir la vérité en face, de regarder les problèmes du Cameroun et ceux

de tous nos enfants, dans les moindres détails. Je sais, que vous comme moi, ne redoutons plus, et savons que le Cameroun va de plus en plus mal. Mais je sais

aussi qu’avec l’engagement de chacun de vous, nous allons très rapidement, réussir à retourner la situation, et à redonner à notre peuple, sa dignité.

En ce 1er Janvier, jour de l’an 2024, occasion solennelle à chacun d’émettre un vœu, je voudrai vous dire ici solennellement devant Dieu et devant les hommes, que

mon seul vœu et le plus cher, est la recherche du bonheur pour chaque camerounais. 2025 est une occasion unique et historique. La seule et unique chance, depuis 65 ans pour le Cameroun, de tourner la page du système actuel, dans la paix et de créer une nouvelle génération d’hommes et de femmes politiques à tous les niveaux de la République (Dans les Mairies, à l’Assemblée Nationale,au Sénat, dans le gouvernement, à la Présidence …)

Alors, Chers Grands-Parents, debout ! Chères Mamans, debout ! Chers Papas, debout ! Chers enfants, debout ! Chers petits-enfants, debout ! Chers Amis(es), debout ! Chers(es) Panafricains, debout ! Chers(es) Africains, tous debout !

Ensemble, levons-nous !

Oui, Frères et sœurs, c’est vraie que depuis plusieurs années, la politique ne passionne plus et n’intéresse plus personne. Sans perdre de temps, au bénéfice de

tous et des générations futures, l’heure de se réveiller est arrivée.

Ensemble, levons-nous !

Je vous assure avec conviction profonde, que le changement dans notre pays est possible en 2025. Il nous suffit tout simplement d’avoir le courage de voir la vérité en

face, et d’accepter tourner la page du système politique actuel, en le remplaçant par la nouvelle vision de faire de la politique pour le peuple, et rien que pour le peuple.

Une vision que Moi ! Jean Blaise GWET, je porte pour notre Nation et pour l’Afrique.Une nouvelle vision, qui donne de l’espoir et la chance à chaque fille et fils de ce pays, d'élever ses enfants dans la paix, dans la quiétude et dans la dignité

Moi ! Président, ma vision est d’abord et avant tout, un grand dessein pour le Cameroun du 21ème Siècle.

Voici comment je le présente

Le Cameroun est une République dans laquelle on ne peut pas vivre sans règles, sans valeurs et, d’une manière générale, sans morale

L’éthique doit s’opposer à l’antivaleur. Et la morale à l’immoralité. Seul le mérite doit être légitime. Le nivellement vers le bas, est source d’immobilisme et d’échec.

C’est pourquoi, nous croyons à l’effort qui apporte le changement et qui seul, donne du sens à l’existence

La justice pour tous sera de rigueur, sans aucune chasse aux sorcières. L’ouverture, la tolérance, le respect des uns et des autres doivent être des vertus cardinales,

qui sous-tendent notre politique au plan social et humanitaire. Le droit à la justice sociale, à l’égalité des chances pour tous, signifie donner la chance à

chaque Camerounais de réussir, de prospérer, pour lui-même, pour ses enfants, pour le bien de toute la Nation.

Vous avez le droit de réussir, vous avez le droit d’élever vos enfants dans la quiétude, et vous avez le droit de faire prospérer la Nation en inventant un nouveau modèle de vie camerounais basé sur la justice et la probité.

Avec conviction profonde, ‘’2025’’ est une chance pour notre Nation. Une occasion unique et historique de rentrer ensemble dans le concert des nations développées, avec honneur et dignité, dans l’innovation, dans la modernité, pour notre Nation et notre Peuple.

Croyez-moi, ce ne sont pas des mots de politiciens, mais les mots d’un homme de cœur qui a tout reçu d’un peuple qu’il aime. Des mots qui ont leur aspiration profonde dans le cœur d’un homme qui est prêt et qui veut en retour servir un pays et son peuple.

Nous devons réhabiliter le travail, comme unique source de création de richesses. Nous devons lutter contre le népotisme, la concussion et toute autre forme d'anti valeurs qui n’honorent pas notre Nation et notre peuple. Nous devons rendre la vie accessible à tous et créer un système de sécurité sociale qui aura pour effet d’allonger l’espérance de vie, de chacun de nos compatriotes, mais et surtout, celle de nos parents et grands-parents.

La richesse est créée par des hommes. Des Hommes qui font de la création des richesses une vertu. Des hommes qui rejettent l’argent facile et qui aspirent au bonheur par le travail à la sueur de leur front.

Nous devons construire notre pays en pensant aux générations futures, en laissant à nos enfants un héritage qui devra accroître leur fierté d’être camerounais.

Le Cameroun a besoin d’un grand mouvement patriotique, qui sait allier le futur et le présent, sans nier les fondamentaux qui régissent notre identité. L’identité d’un pays mûr qui devra garder et défendre coûte que coûte toutes options choisies par le peuple, pour le bien de la Nation et de ses concitoyens.

Le Mouvement Patriotique pour le Changement du Cameroun (le MPCC) incarne ce changement.Nous avons besoin de vous tous pour développer ensemble le plus grand mouvement patriotique, politique et social, accessible à tous les Camerounais.

C’est maintenant ou jamais qu’il faut transformer nos rêves en une réalité. J’ai besoin de vous tous et maintenant pour faire ensemble la politique autrement dans notre cher et beau pays. Dans l’arrière-plan du Cameroun, dans les villages des pygmées, dans chaque ville, dans chaque village, le changement profond devra faire de chaque Camerounais du terroir, un citoyen moderne.

● Nous devons avoir une capitale qui aspire à devenir une mégapole.

● Nous devons avoir une industrie industrialisante.

● Nous devons avoir une école qui ne génère pas de chômeurs

● Nous devons avoir une agriculture intégrée toujours plus florissante

● Nous devons avoir une armée plus forte, orientée vers des missions de paix, de sécurité et de respect du pacte de non-agression prôné par les Nations Unies

● La peur doit complètement disparaître dans la sous-Région. Je m’engage à procéder à une réforme de nos forces armées et police, au sein desquelles nous avons des soldats, des policiers, des gendarmes, des intellectuels, des professionnels, ambitieux et courageux

Et au plus profond de moi, je garantis de faire passer le Cameroun du rang d’un pays en développement à celui d’un pays émergeant dans un proche avenir. Impossible n’est pas camerounais.

L’occasion est unique et historique, pour notre peuple, qui a toujours été déterminé à se frayer son chemin dans le concert des nations développées. Nous devons lui rendre le pouvoir

de discerner et de décider de ce qui est bien pour lui et de refuser ce qui est mal pour lui. Solennellement devant toute la Nation, à la mémoire de mon regretté Papa, activiste de l’UPC, à tous nos héros morts dans les combats pour la libération de notre continent, à l’honneur de notre patrie, je vous promets que la flamme du patriotisme qui jadis brillait dans leurs cœurs continuera à briller dans ceux des patriotes comme moi. Je ne laisserai jamais

personne en marge et je donnerai une place à chacun.

De votre volonté, de votre détermination, de votre engagement, de vos voix, de vos votes et de votre discernement, dépendra le Cameroun de demain. Il ne doit plus y avoir de voix sans voix. J’ai besoin de vous tous, pour transformer ensemble le cours de notre histoire. Cameroun Debout ! Rejoignez l’équipe gagnante maintenant,

Ensemble, Marchons

Vers l'Essentiel.

Vive le Cameroun de demain, Vive le changement que nous avons jusqu’ici rêvé.

Vive le MPCC !

Que Dieu veille sur nous, nous guide, nous accompagne et protège notre Nation et son peuple

Bonne et Heureuse Année 2024, à Vous Tous

Président

Jean Blaise GWET

