CAMEROUN :: NOSO : les Etats-Unis exigent un dialogue inclusif sous l’arbitrage de la communauté internationale :: CAMEROON

En effet, le Sénat américain a tablé ce 01er janvier 2020 sur la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest du Cameroun

C’est la première nouvelle politique du Cameroun en 2021. Le Sénat américain vient en effet, d’adopter une résolution qui vise à exiger au gouvernement camerounais et aux groupes sécessionnistes de participer à un dialogue inclusif arbitré par les instances internationales. Cette institution américaine a tablé ce 1er janvier 2020 sur la question

Par ailleurs, l’on apprend aussi de source bien introduite, que l’adoption de cette résolution intègre notamment, l’échec du gouvernement camerounais dans sa capacité à résoudre de lui-même ce conflit qui sévit depuis bientôt 5 ans dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun. En des termes simples, le comité du Sénat américain en charge des relations étrangères souligne dans un Tweet, ce samedi 2 janvier 2021 que l’adoption de la résolution S.Res.684 envoie un message bipartisan fort au gouvernement du Cameroun et aux groupes armés combattant dans les régions Anglophone du pays à mettre fin à toutes les violences et à s’engager dans un arbitrage international authentique et inclusif pour mettre fin à la crise dans ces deux régions.

La France

Par ailleurs, à travers sa résolution S.Res.684, le sénat américain a évoqué le fait que la France, un partenaire économique et un allié histoire du Cameroun n’utilise pas suffisamment son influence pour apporter des solutions à la crise qui sévit dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest.