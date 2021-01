CAMEROUN :: Qui est René Mpondo, le nouveau vice président du GHOSCAM ? :: CAMEROON

À 31 ans, le parcours de ce jeune Camerounais suscite l'admiration de ses pairs. René Mpondo Eboa est un expert en Management et en Marketing dont les compétences vont sans aucun doute apporter un plus au Groupe des Hommes Solidaires du Cameroun.

Chef d'entreprise et Area Sales Manager chez HILTI, René Mpondo Eboa est né le 02 mai 1989 à Douala. C'est dans cette ville qu'il fera une bonne partie de son cursus scolaire et universitaire avant de se lancer à la conquête du monde professionnel. Il a apporté ses services à plusieurs entreprises et marques aussi bien au niveau national, qu'international. Il a par exemple travaillé avec la multinationale CFAO. René Mpondo a également participé au programme de développement de plusieurs structures.

C'est en 2017 qu'il intègre le GHOSCAM sous le parrainage de Landry NGADJIE et KAMENI Claude comme prévu par les statuts de l'association. Il se fera très vite remarqué grâce à son esprit d'innovation et ses multiples propositions. C'est donc tout naturellement qu'il va bénéficier de la confiance des autres membres qui vont le hisser à la vice présidence de cette association au cours de l'assemblée générale du GHOSCAM du 26 décembre 2020.

Il remplace à ce poste Georges Olivier Borrel Bakak dont la disparition en juillet dernier laisse jusqu'à ce jour un grand vide au sein du Groupe des Hommes Solidaires du Cameroun. C'est donc une double responsabilité pour René Emmanuel Mpondo. Il s'est voulu sobre au moment de sa présentation sous les acclamations des membres en rappelant qu'il donnera le meilleur de lui pour accompagner le GHOSCAM à atteindre ses objectifs.

Créée en 2017 par Aristide Bounah, le PDG de CTEC SARL qui en est le président, le GHOSCAM est une association dont les valeurs sont : la promotion du vivre ensemble et de la paix, la solidarité, l'entraide et la participation au développement du Cameroun.