Chers Compatriotes, Camerounais des villes et des campagnes, Frères et sœurs de la Diaspora, Frères et sœurs Africains et amis étrangers vivant au Cameroun, Vaillant peuple du Cameroun,

En cette nouvelle année 2021, le Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora ( CODE) et ses sympathisants vous souhaitent une très bonne et heureuse année.

Chers Compatriotes, chers amis du Cameroun, il est légitime de se pencher en un temps soit peu sur l'année 2020.

Tout au long de cette année qui s’est achevée, le quotidien des Camerounais aura été émaillé d’événements sociopolitiques tragiques et déstabilisants.

Les drames les plus tristes et les plus sanglants se sont déroulés sur l’étendue du territoire. Tel des suppliciés à la merci de leurs bourreaux, les populations ont surfé sur une toile de souffrance indescriptible, savamment tissée par des oligarques d'un régime sanguinaire et tortionnaire.

Déchiré par un népotisme le plus abject, défiguré par une pauvreté accrue, le Cameroun, notre pays est dans une impasse politique et sociale ; bien que "les bandits à col blanc" qui le dirigent parlent d’une "économie florissante".

La destruction volontaire des systèmes éducatif et sanitaire font à ce jour de notre pays, un champ de culture où l’immoralité et la dépravation des mœurs se serrent les coudes entraînant ainsi une mort programmée.

Il fut un temps où le Cameroun offrait des bourses d’études à tous "ses enfants" sans distinction de nom ou d’origine ethnique…Aujourd’hui les injustices sociales et la haine ethnique ont été érigées en mode de gestion, obligeant les ressortissants d’un même pays à se regarder en chiens de faïence.

Le Cameroun, pays producteur de bois qui, jadis, avait des écoles convenables parsemées sur presque toute l’étendue du territoire, devient aujourd’hui une terre d’humiliation qui oblige certains jeunes camerounais à s’asseoir à même le sol en classe, fautes de bancs.

Plusieurs familles n’arrivent plus à aligner deux repas par jour. Les dépenses d’éducation, de santé, de transport et de logement sont devenues difficiles à supporter. Notre jeunesse est plus que jamais confrontée au chômage et à l'exil. Notre industrie culturelle se meurt, le tourisme agonise et notre secteur hôtelier est sinistré. Des pillages fonciers déguisés en promotion immobilière permettent aux forts du moment de s’accaparer les terres, dans l’opacité et l’impunité.

Le Cameroun qui, naguère, se souciait du bien-être de ses enfants, devient aujourd’hui une terre malsaine où les Camerounais ne peuvent même plus espérer jouir de longévité, l’espérance de vie se raccourcissant de plus en plus, les hôpitaux, dispensaires et centres d’hygiène scolaires tombant en ruine à vue d’œil, l’eau et l’électricité étant devenues des denrées rares.

Avec un taux de chômage de plus de 60% de sa population active, le Cameroun est coincé entre désœuvrement et incohésion sociale.

Ses richesses étant injustement confisquées par un petit clan qui s’est illustré par sa tyrannie et son obsessionnel contrôle du pouvoir.

Privés de leurs droits les plus fondamentaux, les Camerounais surfent entre intimidation, censure d’expression et corruption dans un environnement où démocratie rime avec dictature et tyrannie.

S'agissant de la Justice, c’est le statu quo dans les dossiers de crimes de sang et des crimes économiques. Aucun dossier emblématique n’a connu de réelles avancées. Les Camerounais attendent de leur Justice qu’elle soit diligente, et qu’elle soit équitable. Notre justice doit plus que jamais cesser d’être un instrument de règlements de comptes politiques.

L'année 2020 a été marquée par une généralisation de l'instrumentalisation de la justice dans notre pays déjà meurtri par la faible capacité institutionnelle. En témoignent les arrestations et emprisonnements arbitraires qui n'ont cessé, des décisions de justice à tête chercheuses.

Le CODE ne le dira jamais assez : c'est Paul Biya qui a fait de l'Extrême-nord du Cameroun un terrain de prédilection pour les terroristes. Le régime au pouvoir a-t-il mis en œuvre une stratégie contre cette barbarie qui se trame à ciel ouvert ? Quelles sont les mesures prises pour renforcer la sécurité des populations camerounaises ? Les camerounais se sentent-ils en paix chez eux ? Les frontières camerounaises ne sont-elles toujours pas aussi poreuses ? Ce sont des questions auxquelles le régime au pouvoir de notre pays ne peut répondre, car le bien être des populations n'est pas sa priorité. Une fois de plus, le CODE exprime sa gratitude à nos vaillants soldats engagés au front, qui se battent au prix de leur vie pour que la République ne soit pas abandonnée entre les mains de ces criminels de Boko Haram.

Parlant dans la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la résolution de cette dernière exige un dialogue inclusif diligenté par une personnalité neutre et l’émergence d’une nouvelle classe politique des visionnaires et missionnaires politiques qui ne s’éternisent pas au pouvoir.

Diriger, c’est savoir anticiper, c’est savoir lire les signes des temps. Il est temps de mettre fin à la tragédie des fonctionnaires et ouvriers politiques qui s’éternisent inutilement au pouvoir. La politique est avant tout une vision assortie d’une mission. Notre vision est de bâtir avec notre peuple un Cameroun nouveau. Il faut ainsi préparer la porte de sortie appropriée pour Mr Paul Biya et ses sbires.

Pour le CODE, le Camerounais ne veulent plus d'un gouvernement dont les seules expertises avérées sont le mensonge, la violence, le vol et le tribalisme. Nos compatriotes ne veulent plus d'un pouvoir qui les opposent les uns aux autres.

Le Collectif des Organisations Démocratiques et patriotiques des Camerounais de la Diaspora (CODE) condamne avec la dernière énergie les violations quotidiennes des libertés publiques ainsi que la gabegie généralisée dans la gestion des ressources publiques par les autorités camerounaises;

Le CODE invite en cette nouvelle année 2021, la population camerounaise à s’éveiller afin de lutter pour reconquérir ses droits.

Le CODE réitère son engagement à œuvrer pour la restauration de la démocratie au Cameroun, tout en espérant que 2020 s’enterrera à jamais avec les calvaires qui ont assombri les espoirs des Camerounais, mettant en péril le vivre ensemble.

Nous espérons, que les camerounais pourront concrètement chanter l'hymne de la victoire.

Dans cette perspective, nous demandons aux responsables politiques de la résistance, de l’opposition et du pouvoir de Yaoundé, de faire du « Départ de Monsieur Biya et son système de gouvernance » l’une de nos préoccupations majeures, afin que les Camerounais vivent en harmonie, en paix et égaux en droits.

Pour l’année 2021, chers compatriotes, retroussons nos manches car l'heure des brasiers a sonné.

Chaque peuple choisi, sans préavis, le moment de sa révolution et le CODE réitère que pour libérer le Cameroun, l’insurrection populaire reste le seul et unique moyen. Le Peuple peut faire tomber ce régime.

A notre cher pays, le Cameroun, nous souhaitons une bonne et heureuse année 2021

Le CODE a une pensée toute particulière pour nos compatriotes de la diaspora, eux qui, de Paris à Bruxelles, de Washington à Ottawa, de Berlin à Roma, en Afrique, Asie, Orient, portent au plus haut le flambeau du combat pour un nouveau Cameroun.

Enfin, A tous ceux qui, venus d’autres pays, ont choisi de vivre et lutter avec nous, nous disons, soyez comme chez vous.

Au nom du Collectif des Organisations Démocratiques et patriotiques des Camerounais de la Diaspora, nous vous souhaitons une excellente année 2021.

2020 a été une année très difficile pour les Camerounais !

Fait à Bruxelles le 1er/01/2021

Pour la Cellule opérationnelle d'alertes

Ms. Ophilia Bih

Courriel: comitedecoordinationcode@yahoo.fr

http://lecode.canalblog.com