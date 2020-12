CAMEROUN :: Noël et nouvel an: L’ONG Cameroon We Can donne de la joie aux familles des prisonniers politiques

L’ONG Cameroon We can basée au Canada avec ses représentations en Europe au Cameroun et aux USA,a procédé hier dimanche 27 décembre 2020, à une distribution gratuite de kits alimentaires et des jouets aux familles des prisonniers politiques du Cameroun

Cette activité dénommée « Noël des enfants et des prisonniers politiques » qui s’est déroulée à Douala, capitale économique du Cameroun, continue sa caravane ce jour dans la région de l'Ouest Cameroun et l'arrière pays dans les heures qui suivent. Elle vise essentiellement à aider les familles des prisonniers politiques, à les assister également afin d’offrir une bonne fête de Noël et de nouvel an à leurs enfants.

« Cameroon We can s’engage à aider les enfants des déténus politiques à vivre les fêtes de noël et de nouvel an comme les enfants des familles aisées. C’est ce que nous avons fait cette soirée en donnant des kits à ces enfants-là », a indiqué Laure Noutchang

Les différentes familles ont reçu des mains du coordinateur National, l'ambassadrice et les bénévoles de Cameroon We can au Cameroun, du riz, de l'huile pour la cuisson, du sel, des jouets pour les enfants.

L'ambassadrice et les bénévoles de Cameroon We can au Cameroun ont saisi cette occasion pour exhorter les Camerounais et d’autres personnes capables d’agir dans ce même sens à accompagner ces actions de solidarité. Ils ont à cette occasion adressé leurs remerciements à l'égard de toutes les personnes de bonne volonté qui ont contribué en ligne sur la plate-forme Cameroon we can pour la réussite de cette première phase d'activité au Cameroun.

Elle poursuivra d'ailleurs affirment t-ils. Et pour preuve, la caravane Cameroon We Can pose ses valises ce jour dans la région de l'Ouest Cameroun pour une autre action similaire à celle de Douala et dans quelques heures , dans l'arrière pays.

Selon Cameroon We can, ils sont des centaines de prisonniers politiques camerounais. Le projet cameroonwe can s'étend dans la durée.

Grâce à la contribution des camerounais et amis du cameroun dispatchés dans les quatre coins du monde, les fonds récoltés pour le moment s'élève à 11.380 dollars. Afin que nous puissions continuer avec nos actions sur le terrain, nous avons besoins de vos donations.

La diaspora camerounaise voudrait également par cette initiative de Cameroon We Can "aider matériellement et apporter une assistance à tout Camerounais arrêté, emprisonné ou torturé pour avoir manifesté pacifiquement pour l’avènement de la démocratie, le respect des libertés individuelles et la fin de la guerre dans les régions anglophones du Cameroun

Dans le cadre du projet Cameroon We Can, tous peuvent contribuer dans ce fonds de solidarité en se connectant sur la plate-forme https://cameroonwecan.org .

Il suffit simplement de se connecter sur cette page, cliquer sur l'onglet " Faites un don maintenant". Vous êtes libres de choisir votre montant à donner. Une fois que c'est fait, vous remplirez le formulaire relatif à votre identité et des informations complémentaires. Le don validé, vous recevrez une preuve par voie de mail que vous aviez préalablement renseigné.

Outre le volet politique de cette initiative, ces Camerounais souhaitent également s'investir dans l'éducation, la santé, l’hydraulique villageoise etc. en faveur des Camerounais de l'arrière pays.