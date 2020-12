CAMEROUN :: Le MRC tisse sa toile en construisant lentement mais sûrement ses victoires futures :: CAMEROON

Le MRC tisse sa toile en construisant lentement mais sûrement ses victoires futures

Chaque jour de nouvelles unités du MRC s'installent un peu partout au Cameroun et ailleurs dans le monde. Hier c'était en Afrique du Sud. Aujourd'hui c'est au cœur du sud-ouest à Limbé avec l'installation de l'unité baptisée Alpha Clubs.

Tout cela démontre quoi ?

Tout cela démontre que le MRC n’emprunte pas des raccourcis et ne fait pas la politique à courte vue centrée sur l'urgence alimentaire et les gains personnels faciles. Les grandes victoires se construisent à la base. Sur cette voie, le MRC fait son petit bonhomme de chemin et ce qui est beau c'est que le chien de la répression aboi, la caravane du MRC avance et fait son extension. On ne pouvait pas mieux ridiculiser la répression orchestrée contre le MRC par le régime tyrannique de Biya.

Le but de la répression politique de l'opposition dans une tyrannie c'est d'empêcher son développement et son emprise sur le terrain. Mais à l'observation on a plutôt l'impression que le MRC ne s'est jamais mieux porté que sous la répression et les harcèlements dont il est l'objet aujourd'hui de la part du régime autocratique de Yaoundé.

Se développer dans ces conditions en créant chaque jour de nouvelles unités çà et là dans le pays, alors même qu'une partie du directoire du MRC est embastillée, doit être considéré comme une victoire de la détermination sur le doute. C'est une victoire qui prépare d'autres victoires et qui démontre bien que le MRC est une machine qu'aucune répression ne peut réduire.

C'est le lieu ici de saluer toutes les personnalités du MRC qui ont travaillé à l'installation de la nouvelle unité MRC de Limbe. Je pense notamment à Chief Mutagha Sylvanus Tifuh, Me Ndong Christopher Mveh entre autres.

L'oppresseur violera les droits de l'homme et opprimera. Le MRC résistera comme il sait le faire, et avancera par-dessus les embûches jusqu'au triomphe de la démocratie sur la tyrannie. Tel est sa mission et je prophétise qu'il l'accomplira. Il délivrera le Cameroun. Et on commencera à respirer l'air de la liberté. Et on découvrira les délices de la démocratie dans un Cameroun nouveau où les dirigeants rendent compte au peuple. Et le Cameroun sera dirigé par un homme et non plus par un faux dieu ....