CAMEROUN :: Gilbert Tsimi Evouna : le retour de « Jack Bauer » :: CAMEROON

Gilbert Tsimi Evouna est le tout premier président du conseil régional du Centre, siège des institutions au Cameroun. L’ancien délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Yaoundé est chargé de l’implantation de la décentralisation tant voulue par les Camerounais dans cette partie du pays. De l’avis de certains, il revient terminer ce qu’il avait commencé quand il était encore ”Super Maire”. Jack Bauer, comme on l’appelle affectueusement à Yaoundé, est la terreur des constructions anarchiques. Avec ce retour, peut-on s’attendre à une ville plus belle, loin des poubelles ? C’est notre plus grand souhait en tout cas.

Quand Jack Bauer fait l’unanimité

Jusqu’ici, je n’ai pas encore lu une publication contre l’ancien délégué du gouvernement. Son élection réjouit plutôt la toile. Ce qui est rare dans notre pays. L’opposition a rarement applaudi un dirigeant du Rdpc dans notre pays. Surtout que certains ont découvert des ”messies” en 2018.

Ce qui suscite quand-même quelques interrogations : Gilbert Tsimi Evouna faisait-il bien de casser Yaoundé ? Est-il l’homme de la situation ?

On sait une chose : Le vieux ne gère pas ses détracteurs. Que tu sois son enfant, son frère, sa sœur ou son neveu, si tu as mal construit, il te rase. Vas te plaindre chez qui tu veux. Jack Bauer veut que sa ville soit clean. Les applaudissements qu’il reçoit après son élection à la tête du conseil régional ce mardi 22 décembre 2020 prouve que les Camerounais savent faire la différence entre ceux qui travaillent pour l’intérêt général et ceux qui bluffent pour leurs intérêts personnels.

Il y en a dans notre gouvernement qui mettent du vernis sur des vieux ongles pour nous faire croire qu’ils travaillent beaucoup. On sait tout, même si on fait semblant de délirer.

Bon retour à vous Jack Bauer !