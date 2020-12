LE PALAIS DES CONGRÈS DE YAOUNDÉ A ABRITÉ LE 12 DECEMBRE 2020, L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE DES ORGANES DIRIGEANTS DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE CAMEROUNAISE DE L'ART MUSICAL( SONACAM).

La compétition électorale des organes dirigeantes de la société nationale camerounaise de l'art musical ( SONACAM) a été très courue hier au palais des congrès de Yaoundé.

Pour la fonction de PCA, quatre candidats étaient en lice en occurence Ateh Bazor, Jean Pierre Essome, Messi Ambroise et wax Dey.

À l'issue des votes coordonnés par élection Cameroun, le Candidat Ateh bazor est sorti vainqueur avec 252 voix, Jean Pierre Essome s'en ait tiré 2 ème avec 185 voix.

Les deux autres candidats que ce sont: Messi Ambroise et wax Dey ont respectivement eux 35 voix et 56 voix.

Environs 750 artistes musiciens venus des régions du sud, du nord-ouest, du sud-ouest, du littoral, du centre, de l'ouest, de l'extrême nord et de la diaspora ont pris part à ce scrutin qui était présidé par le Docteur Pierre Ismaël Bidound kpwatt, ministre des arts et de la culture.

Outre l'élection à la présidence du conseil d'administration de la SONACAM, cette année, conformément aux statuts de l'institution musicale, les votes et d'autres organes spécialisés ont pris effet.

Les représentants de ces organes, votés au cours de la même assemblée générale sont entre autres; Pierre Ndedi eyango élu président du comité de surveillance et de contrôle et Dinally élu présidente de la commission d'éthique et de discipline.

Au sortie de cette grande messe élective, le nouveau PCA n'a pas manqué d'afficher sa satisfaction " je suis vraiment heureux d'avoir remporté cette victoire qui est aussi celle des articles. Avec moi, les artistes seront très satisfait ils auront ce qu'ils méritent en matière de droit d'auteur" affirme Ateh Bazor.

Au sortie de l'assemblée, le ministre des arts et de la culture a profité pour rappeller les missions du nouveau bureau exécutif de la SONACAM tout en leur félicitant " j'adresse mes sincères félicitations au nouveau bureau exécutif de la SONACAM.

Vous aviez le devoir de faire de la SONACAM un levier du vivre ensemble et de l'unité nationale, vous avez la lourde mission de gérer de façon professionnelle et excellente les artistes camerounais de la cathegorie art et musique estimée à 5000." Précise le Docteur pierre Ismaël Bidound kpwatt.

Il est important d'indiquer que le mendat du comité exécutif de la SONACAM s'étale sur 5 ans. Contrairement à autrefois, l'organisme de l'Art musical a été dotée le 24 octobre dernier, de la part du Minac des instruments juridiques relatives à son nouveau fonctionnement.