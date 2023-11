Cameroun :: 1Xbet Ehub : 40 Entrepreneurs Sélectionnés Pour Le Bootcamp :: Cameroon

La compétition 1XBET EHUB, initiative de la société de paris sportifs 1XBET visant à soutenir l'entrepreneuriat innovant au Cameroun, a clos la phase de candidature avec un succès retentissant.

En effet, pas moins de 395 candidatures ont été enregistrées au cours de la phase de présélection, qui s'est déroulée du 6 octobre au 24 novembre 2023. Les porteurs de projets ont été invités à soumettre leurs projets dans l'une des quatre catégories suivantes : climat, éducation, technologie innovante et agriculture. Les critères de sélection étaient la pertinence du projet, son caractère innovant et son potentiel de développement.

Après une évaluation rigoureuse, 40 entrepreneurs ont été sélectionnés pour participer au bootcamp, qui se déroulera du 25 au 28 novembre prochain à Mountain Hun Yaoundé, Yaoundé 3 Efoulan, à 100 mètres de la Pharmacie Efoulan. Lors de ce bootcamp, les participants bénéficieront d'une formation intensive visant à développer et renforcer leurs capacités en branding et marketing, en élaboration de business model, en préparation de pitch.

À l'issue du bootcamp, seuls 20 entrepreneurs seront retenus pour présenter leur projet à un panel de jurés et de spécialistes à l'occasion d'un pitch deck. Les trois meilleurs projets remporteront des prix financiers et des opportunités de développement. Cette initiative de 1XBET est un signal fort de l'engagement de la société à soutenir l'entrepreneuriat au Cameroun. Elle permettra à des projets innovants et à fort potentiel de développement de voir le jour et de contribuer à la croissance économique du pays.

Un écosystème entrepreneurial dynamique

Le Cameroun est un pays avec un fort potentiel entrepreneurial. En effet, la population jeune et dynamique du pays est de plus en plus attirée par l'entrepreneuriat. Cependant, les entrepreneurs camerounais rencontrent encore de nombreuses difficultés, notamment en matière de financement, de formation et de mentorat.

L'initiative 1XBET EHUB vient donc répondre à un besoin réel en apportant un soutien concret aux entrepreneurs camerounais. Elle contribue à créer un écosystème entrepreneurial dynamique et propice à l'émergence de nouveaux champions.

Un avenir prometteur

Les 40 entrepreneurs sélectionnés pour le bootcamp ont de belles perspectives devant eux. En effet, ils bénéficieront d'une formation de qualité qui leur permettra de développer leurs compétences et de renforcer leurs chances de succès. De plus, ils auront l'opportunité de présenter leur projet à un panel de jurés et de spécialistes, ce qui leur permettra de bénéficier de leur expertise et de leurs conseils. L'avenir est donc prometteur pour ces entrepreneurs, qui ont le potentiel de faire bouger les lignes au Cameroun.