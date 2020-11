Le jeune entrepreneur Brice TCHAKOUNTE était devant les médias ce jour pour la promotion du Salon Africain de l’Education qui se tiendra en Mars 2021 au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, capitale politique du Cameroun.

A la question de savoir pourquoi tant d’admiration pour le Ministre de la Jeunesse et qu’est ce que le Ministre fait concrètement pour la Jeunesse Camerounaise, il répondit : Je n’ai pas qualité pour parler au nom de la Jeunesse Camerounaise. Je parle au nom de l’organisation JUSA dont je suis Président, et qui mobilise aujourd’hui plus de 4 mille jeunes sur l’étendue du territoire camerounais avec pour ambition d’avoir d’ici à décembre 2021 plus de 50 mille jeunes actifs.

Nous avons l’habitude de travailler aux côtés du gouvernement dans de nombreuses initiatives, mais c’est la première fois depuis plus de 7 ans que je me suis lancé dans la société civile, de voir un Ministre aussi proche de la jeunesse, aussi dynamique, aussi humble, et qui privilégie à tous les niveaux les intérêts de la jeunesse. Il va même parfois au-delà de ses possibilités question d’apporter satisfaction à la jeunesse.

D’aucuns diront que c’est parce qu’il est Ministre de la Jeunesse, mais je dirai qu’avant lui il y’a eu des Ministres dans ce département Ministériel et après lui il y’en aura. Regardez le travail remarquable qui est effectué au niveau des CMPJ, regardez la carte jeune, le Youth Connect, regardez le programme réamorce, regardez la matérialisation du plan triennal visant l’autonomisation des jeunes dans leurs communautés respectives.

Récemment encore il faisait une tournée dans les 10 régions du Cameroun question de sensibiliser la jeunesse, de toucher du doigt leurs problèmes respectifs en vue d’apporter des solutions concrètes. Ce Monsieur est le Leader de l’entreprenariat jeune au Cameroun car non seulement il brille par l’exemple d’un dynamisme sans pareil, mais il donne à ses collaborateurs de suivre cette dynamique en encadrant la jeunesse et en veillant à la réalisation de leurs initiatives.

Pour ce qui est du Salon Africain de l’Education qui vise la promotion d’une éducation de qualité intégrant les valeurs civiques et morales chères à notre beau pays, il a marqué son accord de principe pour le patronage et nous apporte un appui multiforme, autant sur le plan technique que sur le plan institutionnel.

Sur le plan technique, il a instruit l’implication de ses services techniques à savoir la DPEJ, DECIN, DIVAP et autres en vue de la maturation du projet.

Sur le plan institutionnel, nous avons la facilitation auprès de certaines administrations et partenaires de référence en vue de leur mobilisation pour le succès de cette initiative louable.

Nous y travaillons dans ce sens sous la supervision de l’Inspection Générale et la DPEJ. Que voulezvous qu’on lui demande de plus ? Je sais que nous jeunes en voulons parfois trop et nous ne nous lassons pas dans ce sens, mais quand un travail est bien fait, il est important de le reconnaître, de l’apprécier à sa juste valeur, et de le valoriser. Sur ce, je conclue en disant, le Chef de l’Etat est clairvoyant car c’est le Ministre qu’il faut où il faut. Quand on parle de Lui

j’ai juste envie de dire « Excellence Monsieur le Ministre, merci à vous et à tous vos collaborateurs. »