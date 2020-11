Dans le cadre du Festival ALIMENTERRE, Artisans du Monde Paris a le plaisir de vous inviter ce jeudi 26 novembre à 20h à la projection-débat du film Keka Wongan (à voir en famille sur votre ordinateur préféré en cette période de confinement)

Ce film retrace la coopération entre l’établissement de formation professionnelle agricole « Nantes Terre Atlantique » et le Collège Régional d’Agriculture d’Ebolowa au Cameroun.

Le cœur du projet porte sur la naissance d’un atelier de transformation du cacao en chocolat et sur la construction d’une filière locale équitable.

Pour introduire le débat à la suite du film, Romuald DZOMO NKONGO, Délégué Général et membre fondateur de l’association ANI-INTERNATIONAL (Agis, Note et Innove) et connu pour son implication active en lien avec l’égalité en Europe et le développement en Afrique nous dira ce qu’il a retenu de ce film comme exemple de coopération entre des jeunes d’Afrique et d’Europe et sur les perspectives que cette expérience apporte pour le développement du commerce équitable Nord-Sud mais aussi Nord-Nord et Sud-Sud et sur les filières locales.

Pour assister à la projection-débat, vous devez préalablement créer un compte IMAGO et vous inscrire à la projection. Ceci peut être fait quelques minutes avant le début du film ou plusieurs jours à l'avance : https://www.imagotv.fr/festival/alimenterre/335

Angie VIZCARDO, organisatrice de cet évènement est à votre disposition pour tous renseignements complémentaires au +33 7 81 18 64 66 ou artisansdumonde.paris@gmail.com

Il ne me reste plus qu’à vous demander de bien prendre soin de vous comme c’est devenu la tradition en cette période difficile.