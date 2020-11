Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Afrique Centrale.

Votre journal apprend que vers midi, 22 femmes, ont été interpellées ce samedi 21 novembre 2020, au lieu dit Ngousso rails, dans le 5 ème Arrondissement de Yaoundé la capitale politique du Cameroun. Selon nos informations, ces dernières étaient en chemin pour aller manifester devant le domicile de l'opposant camerounais Maurice Kamto, au quartier chic de Santa Barbara à Yaoundé. Ces femmes sont des militantes du Mouvement pour la renaissance du Cameroun ( Mrc) dont Maurice Kamto est le président.

Des sources sécuritaires rapportent que parmi les 22 femmes dont certaines sont complètement nues et d'autres à moitié, 09 ont été conduites au comité central, et le reste au commissariat du 3ème Arrondissement. Une source anonyme fait savoir qu'elles sont entendues par les policiers, et pourraient être présentées à un juge dès lundi prochain.

Depuis le 21 septembre 2020, Maurice Kamto est assigné à résidence par les autorités de Yaoundé, à cause des marches dites pacifiques qu'il avait initiées pour le 22 septembre, afin martèle-il, pour pousser l'administration Biya à mettre un terme à la crise anglophone, revoir le système électoral, et surseoir aux élections régionales.

Pour le pouvoir de Yaoundé, Maurice Kamto avait plutôt en tête de conduire une insurrection, et faire tomber le président Paul Biya qui selon le Conseil constitutionnel, l'a pourtant battu à l'élection présidentielle d'octobre 2018, avec plus de 71% des suffrages, contre seulement un peu plus de 14% pour Maurice Kamto qui revendique toujours sa "victoire volée".