Très mal en point, Patrick Kopwa souffre d'un hématome du bras antérieur du noyau gauche, en rapport avec un Avc hémorragique compliqué, victime des tortures policières.

Patrick Kopwa, dit « Etats-Unis », qui a été interpellé lors des marches pacifiques du 22 septembre dernier, est très mal en point, tel que annoncé par le Collectif des avocats Me Sylvain Souop. Ce dernier a été victime de tortures policières lors de sa garde à vue, une situation que dénoncent les conseils de ce prévenu. Il est actuellement entre la vie et la mort dans un centre hospitalier, souffrant d´un hématome du bras antérieur du noyau gauche, en rapport avec un Avc hémorragique complique d´inondation ventriculaire et hydrocéphalie.

« Malgré nos légitimes peurs sur tout ce qui peut arriver avec la publication de son cas, l´une des victimes des récents actes de tortures policières Mr Kopwa Patrick, dit « Etats-Unis », aujourd´hui en détention provisoire à la prison de Kondengui, est très mal en point, suspicion d´Avc confirmé au scanner.

Il est actuellement sous soins. Le collectif lui souhaite un prompt rétablissement et rappelle aux auteurs d´actes criminels sur sa personne leur recevabilité », peut lire sur le mur de Me Hyppolyte Meli Tiakouang. Concernant le cas de Pascal Zamboue, haut cadre du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc), arrête arbitrairement, mis en isolement pendant 10 jours au Scrj/Sed le 22 octobre dernier, a été auditionné dans la journée du 9 novembre 2020, sur des allégations d´infractions de terrorisme et d´insurrection. Ce dernier était assisté par son conseil Me Christopher Ndong.

Concernant le procès contre les manifestations pacifiques du 22 septembre, cinq prévenus en détention provisoire à la prison de Nkongsamba, ont été condamnés le 6 novembre dernier. Le tribunal les condamne a 4 mois de prison ferme 100.000 FCFA d'amende par personne, 25.000 fcfa de dépens (…) pour tentative de manifestation pacifique. C´est ce qui ressort du compte rendu reçu de Me Fabrice Tchoumen, avocat et membre du collectif.