L’Opérateur de télévision numérique aux 13 millions d’abonnés en Afrique n’a pas fini de faire parler de lui. Diffuseur officiel de LaLiga, StarTimes multiplie les actions pour promouvoir le prestigieux championnat espagnol, en diffusion en français et en direct chaque semaine sur sa chaîne Sports Premium.

Dans ce même élan, StarTimes sera présent en grande pompe à l’évènement LaLiga Fan Fest, qui est un concept innovant qui réunit deux passions fondamentales des camerounais: le Football et la Musique. Rendu à sa deuxième édition, LaLiga Fan Fest sera organisée à l’Ucac (Université Catholique d’Afrique Centrale), dans les deux campus de Yaoundé (Nkolbissong et Ekounou).

StarTimes projettera en direct et en haute définition sur grand écran la rencontre Valence Cf contre Real de Madrid et donnera la possibilité aux milliers de personnes présentes de découvrir son application StarTimes ON, qui est un service de streaming vidéo pour regarder la télévision et le divertissement en direct sur son portable. Téléchargeable gratuitement sur Play Store et App Store, StarTimes ON compte à ce jour pas moins de 20 millions d’utilisateurs.

On se souvient que le Samedi 24 Octobre, StarTimes organisait un apéro sportif dénommé ‘’StarTimes Football Chill’’. Un rendez-vous qui réunissait ses fidèles abonnés et ses partenaires, afin de vivre en direct le choc Fc Barcelone vs Real Madrid.