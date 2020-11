J’ai constaté que depuis quelques années, des groupuscules des personnes se sont versés dans le milieu artistique et plus particulièrement dans le milieu du cinéma et de la musique pour organiser des cérémonies de récompense où sont nominés des artistes naïfs à qui on soutire de l’argent et demande de faire appel à leurs amis et connaissances pour les voter sur les réseaux sociaux.

Cette façon de faire ne cadre pas avec la valorisation de la profession et même la récompense du talent réel puisque si je suis nul et j’ai une grande famille et beaucoup d’amis, je vais dépasser tout le monde par le vote.



Ceux qui votent n’ont presque jamais vu le travail pour lequel on est nominé et du coup pour moi, c’est une fraude des valeurs pour la profession et pour l’art en général.

Je me pose un certain nombre de question à ce sujet :

- Quelles sont les objectifs de ces récompenses pour le métier, pour le public et pour la profession ?

- Quel impact a le vote de ma famille et connaissances sur mon talent et ma carrière qu’elles ne connaissent pas ?

- Pourquoi tient-on à vouloir me récompenser si on n’est pas capable de réunir un jury de professionnels qualifiés pour donner de la crédibilité à mon travail ?

- Que gagnent ces gens qui organisent ces awards connus uniquement sur les réseaux sociaux ?

- Quand on gagne, quelle est la valeur pécuniaire du prix ?

Ces quelques questions me poussent à vous dire de vous méfier des récompenses à vote sur les réseaux sociaux. Ça ne sert ni la profession, ni le nominé, ni la société de voté quelqu’un qui va aller prendre un prix inconnu dans un restaurant inconnu à des gens inconnus sans intentions connues.

Moi je ne vote jamais un artiste nominé par mon téléphone ou sur les réseaux sociaux parce que pour la plupart de temps je ne connais pas leur travail et surtout je ne connais pas qui organise quoi et pourquoi.

Nous prions le Ministère des arts et de la culture de bien vouloir ne permettre l’organisation des awards qu’à des structures de notoriété reconnue d’utilité publique et ayant au préalable un agrément pour le projet.

Merci.