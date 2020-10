Pratiquement dix jours après la reprise de ses activités, la Cameroon Airlines Corporation (Camair-Co), la compagnie aérienne nationale du Cameroun, annonce qu’elle va augmenter cette semaine la fréquence de vols entre Yaoundé et Douala, les principales villes du pays.

Ainsi, pour répondre à la demande, la compagnie lance dès le vendredi 30 octobre, un nouveau vol entre Douala et Yaoundé. Le départ, le matin, à partir de Douala est fixé à 7h et de Yaoundé à 8h 15. Le retour, le soir, de Douala est fixé à 17h et de Yaoundé à 18h.

Jusqu’ici, il y avait un seul vol de Yaoundé à Douala et de Douala à Yaoundé, le lundi. Idem mardi et dimanche. Le reste du programme est établi comme suit : le dimanche il y a un vol Yaoundé-Maroua et Maroua- Yaoundé. Toujours le lundi, il y a un vol Yaoundé-Garoua et Garoua-Yaoundé. La Camair- Co a reporté la reprise des activités du 16 au 18 octobre derniers. Et pour cause, l’entreprise ne disposait pas d’une assurance.

Mais depuis lors, elle a recommencé à desservir les destinations domestiques après une cessation d’activité de pratiquement huit mois, pour cause de problèmes financiers, flotte sans maintenance et un top management qui se faisait la guerre. L’Etat, unique actionnaire de la compagnie, a dû alors y injecter près de 16 milliards FCFA au cours des trois derniers mois pour son redécollage.

Selon le ministère des Transports, la tutelle technique, cette enveloppe a servi au « règlement d’une partie des arriérés des salaires du personnel [au moins quatre mois, NDLR], de la prime d’assurance des avions, du système de réservation et d’émission des billets SITA, des droits de douane, des pièces de rechange de l’aéronef MA60 et de certaines charges inhérentes au redémarrage des activités de la compagnie ».